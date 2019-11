Racisme - Romelu Lukaku : "La Serie A et l’UEFA doivent plus réagir"

En conférence de presse, le Diable Rouge est revenu sur son intégration en Serie A. L'occasion pour lui de dénoncer le manque d'action des instances.

Auteur de 9 buts en 12 rencontres de disputées depuis son arrivée en , Romelu Lukaku est assurément une bonne pioche pour l' d'Antonio Conte. Le Belge s'est rapidement intégré à sa nouvelle équipe, et ce malgré des épisodes douloureux endurés, lorsque celui-ci avait été victime de cris racistes lors de la rencontre face à . Romelu Lukaku s'est justement confié sur ses débuts, appréciant sa relation honnête entretenue avec son entraîneur.

"J’ai 26 ans, je peux encore progresser​"

"C’est plus une question d’honnêteté. Quand je ne suis pas bon, je veux qu’il me le dise. J’ai 26 ans, je peux encore progresser. Koeman, Mourinho et Conte ont été francs et n’ont pas menti. Mon lien avec Solskjaer était bon aussi, mais je voulais partir. Je lui ai dit en mars. Respect pour lui qu’il ait respecté mon choix, même s’il voulait me garder", a d'abord confié l'attaquant de l'Inter Milan, en conférence de presse, vendredi.

"Tout va bien à l’Inter, mais aussi avec les Diables Rouges. Le niveau à l’entraînement est très élevé (...) À Cagliari, c’était le seul moment difficile. Des joueurs m’avaient averti avant que je ne parte en Italie. La et l’UEFA doivent plus réagir", a ensuite ajouté celui qui a porté les couleurs de , ou encore en , sans jamais avoir été exposé à de tels agissements.