Racisme : Enzo Fernandez défendu par une star de Manchester City

Enzo Fernandez a posté en direct une vidéo de lui et de l'équipe d'Argentine chantant une chanson raciste à l'encontre des Bleus.

Ses coéquipiers Wesley Fofana, Axel Disasi et Malo Gusto ont manifesté leur dégoût pour l'incident, et il fait l'objet d'une enquête à Chelsea.

Rodrigo de Paul, milieu de terrain de l'Atletico Madrid et coéquipier argentin, a tenté de minimiser l'incident. S'exprimant sur Olga en Vivo, via Diario AS, de Paul a déclaré que Fofana s'était trompé en critiquant Fernandez sur les médias sociaux.

« Il ne faut pas analyser les chansons à ce point. Je peux comprendre les gens qui ont souffert du racisme et qui ne l'aiment pas, mais il y a une place pour tout. Si quelqu'un ou un collègue d'Enzo se sent offensé, la manière de procéder est de l'appeler si vous le connaissez personnellement, pas de le dire sur les réseaux sociaux. Il y a un peu de malice là-dedans, ou peut-être une volonté de mettre Enzo dans une situation avec laquelle il n'a rien à voir. Vous n'avez pas à jeter de l'huile sur le feu, ni à en faire un spectacle ».

Les réponses de De Paul sont certainement surprenantes pour un public international, et parlent peut-être du cœur du problème - un manque total de compréhension de la gravité de ces mots. Avec ses coéquipiers français Thomas Lemar et Antoine Griezmann qui l'attendent à Madrid, il pourrait recevoir une réception embarrassante.