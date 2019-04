Racisme en Italie - Mario Balotelli soutient Moise Kean : "Dis a Bonucci que sa chance, c'est que je ne sois pas là"

L'attaquant de l'OM a soutenu Moise Kean, victime d'insultes racistes à Cagliari mardi soir. Il a aussi taclé son coéquipier de la sélection, Bonucci.

"Kean sait que, quand il marque, il devrait fêter ça avec ses équipiers. Il sait qu’il aurait pu faire quelque chose de différent. Il y a eu des cris racistes après le but. Blaise (Matuidi) les a entendus et était en colère. Je pense que la faute est partagée à 50-50. Moise n’aurait pas dû faire ça et le virage n’aurait pas dû réagir comme ça." Les propos surréalistes de Leonardo Bonucci sur Sky Italia qui n'ont pas manqué d'alimenter la polémique mardi soir.

Alors que la s'est imposée 2-0 sur la pelouse de , plusieurs joueurs de la Juventus ont été victimes d'insultes racistes. Proférés par plusieurs supporters de la formation sarde, ces cris de singe ont provoqué la colère de Blaise Matuidi tandis que Moise Kean, buteur lors de la rencontre, a célébré devant les tifosi qui l'insultaient.

Balotelli : "Je suis choqué"

Mario Balotelli sur son compte Instagram a salué la réaction de celui qui vient de fêter ses premiers pas en sélection italienne. L'attaquant de l'OM en a aussi profité pour tacler Leonardo Bonucci et ses déclarations controversées. "Bravo ! Et dis à Bonucci que sa chance, c'est que je ne sois pas là. Au lieu de te défendre qui fait cela ? Mais je suis choqué je le jure."

À noter que Mario Balotelli est le coéquipier de Leonardo Bonucci au sein de la Squadra Azzura même si l'ancien joueur de Nice et de n'a pas été convoqué lors des derniers matches internationaux par Roberto Mancini.