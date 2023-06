Rabiot et la Juventus, l’aventure continue

Alors qu’il était annoncé sur le départ, Adrien Rabiot devrait finalement parapher un nouveau contrat avec la Juventus.

Adrien Rabiot et la Juve, l’idylle est partie pour durer. Après une longue réflexion, le milieu de terrain a décidé de prolonger son contrat avec les Bianconeri jusqu'en 2024. C’est ce que révèle Sky Italia ce lundi soir.

Rabiot reste fidèle à la Juventus

L’international tricolore pensait sérieusement relever un nouveau challenge cet été. Et son nom avait circulé avec insistance du côté de Manchester United ces derniers jours. Finalement, et un peu à la surprise générale, il a fait le choix de rempiler.

Les détails de son nouveau deal n’ont pas fuité pour l’instant. Mais nul doute que "le Duc" a obtenu une revalorisation salariale de la part de sa direction. Une augmentation tout à fait légitime puisqu’il vient de réaliser l’une des toutes meilleures saisons de sa carrière sur le plan personnel.

L’ex parisien est devenu une véritable plaque tournante de l’équipe entrainée par Massimiliano Allegri. Et il a aussi progressé devant les buts adverses. Avec 11 buts et 5 « assists », il avait été le deuxième joueur le plus décisif de l’équipe derrière Dusan Vlahovic.

En restant à la Juve, Rabiot fait tout de même un sacrifie et non des moindres. Lors de l’exercice à venir, il ne va pas pouvoir disputer la Ligue des Champions. Les Bianconeri ne se sont pas qualifiés pour cette prestigieuse compétition. Ils n’ont le droit qu’à l’Europa Conférence League et il n’est même pas sûr qu’ils puissent prendre part à cette épreuve.