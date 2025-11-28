Rabiot choqué par Modric, il passe aux aveux

Le vétéran croate est instantanément devenu le cœur et l'âme du milieu de terrain rossoneri, et Rabiot affirme que l'énergie et l'amour du jeu de Modric continuent d'inspirer tous ceux qui l'entourent.

L'influence de Modric à Milan est déjà « extraordinaire ».

Le transfert de Modric du Real Madrid à l'AC Milan a été l'un des plus retentissants de l'été, mais la légende croate n'a pas tardé à prouver qu'il a toujours sa place au plus haut niveau. À 40 ans, Modric s'est parfaitement intégré au milieu de terrain des Rossoneri, dictant le jeu avec la même intelligence, le même sang-froid et le même volume de jeu qui ont caractérisé sa décennie en Espagne.

Son arrivée a transformé l'équipe de Massimiliano Allegri en une formation plus maîtrisée et techniquement plus solide. Modric a été un élément central de la course du Milan AC en ce début de saison pour le titre de Serie A, et son leadership a comblé un vide que les Rossoneri peinaient à combler depuis le départ de Sandro Tonali.

Rabiot, arrivé à Milan après Modric, a été témoin de son intégration de près. Le milieu de terrain français affirme que le Croate a pris les rênes du vestiaire et du terrain, élevant instantanément le niveau de jeu au sein du club. Cela l'a amené à partager son admiration en détail.

Rabiot, impressionné par la passion de Modric, revient sur la victoire dans le derby.

Rabiot a commencé par exprimer à quel point il était exceptionnel de jouer aux côtés de Modric, soulignant avant tout l'attitude du Croate. S'adressant à la Gazzetta dello Sport, il a déclaré : « C'est quelqu'un de simple qui aime le football comme un enfant. Je me suis senti très à l'aise avec lui au milieu de terrain dès le premier jour, car il possède des qualités et une vision du jeu exceptionnelles. Mais il contribue aussi énormément à la récupération du ballon, aux courses et aux interventions décisives quand il le faut. C'est un joueur extraordinaire qui m'impressionne par l'envie qu'il déploie sur le terrain chaque jour, même à 40 ans. Je l'admire beaucoup : j'espère avoir encore cette passion à son âge. »

Le Français a ensuite été interrogé sur la victoire 1-0 de Milan face à l'Inter dans le derby, un match qu'il a disputé en intégralité après son retour de blessure. « Je suis heureux, car c'est un match spécial pour Milan et ses supporters. C'était formidable de remporter le premier derby à San Siro et je suis fier de notre prestation. Ces trois points nous donnent encore plus de confiance. »