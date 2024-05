"Quitter mon pays", Mbappé évoque sa destination

Kylian Mbappé a fait une grosse mise au point lors de la réception de son trophée de joueur de la saison.

Kylian Mbappé a été sacré meilleur joueur de la saison en Ligue 1 lors des Trophées UNFP, ce lundi soir. Mbappé décroche ainsi de nouveau cette distinction prestigieuse. L'attaquant du PSG de 25 ans, qui a annoncé son départ à la fin de la saison, est récompensé pour la cinquième fois d'affilée (sachant que l'édition 2020 a été annulée en raison de la pandémie de Covid). Il s'est exprimé suite à son sacre, dévoilant un départ à l'étranger.

"C'est beaucoup d'émotion parce que je repense à tout ce que j'ai pu traverser, de Clairefontaine à l'AS Monaco qui m'a formé. Tu peux essayer d'anticiper tout ce que tu veux, quand le moment passe, ça fait quelque chose. Je vais quitter mon pays, c'est une nouvelle vie en tant qu'homme. Ce métier ne vous permet pas d'exprimer tout ce que vous pensez parce qu'il y a une telle exigence pour faire partie des meilleurs. Aujourd'hui, c'est juste un gars de 25 ans, qui vous remercie. En Ligue 1, j'ai toujours eu l'impression d'être aimé et c'est un sentiment agréable."

Mbappé: "La Ligue 1 va me manquer"

Suite à la récente polémique, Mbappé a cette fois bien fait mention de Nasser Al-Khelaifi lors de son message de remerciement. "C'est difficile hein (son départ de France), beaucoup plus que ça peut laisser paraître. C'est un chapitre de ma vie qui va se fermer. La Ligue 1 a toujours une place importante dans ma vie. J'ai essayé de faire honneur d'être le digne représentant de ce championnat. Je pars la tête haute. Mais je n'aurais jamais pu le faire sans Monaco, et bien sûr le PSG, où j'ai côtoyé des joueurs d'exception. Je remercie l'ensemble des gens du club, que ce soit le coach qui m'a toujours fait confiance, le staff, le staff médical, tous les gens du club, la direction sportive et le président. L'actionnaire qui m'a fait confiance, son altesse l'émir qui est venu me chercher à 18 ans et qui a misé sur moi."

"Merci à tous les gens qui sont là aussi. Tous ici vous avez eu une influence sur la carrière que j'ai eu en L1. Les adversaires m'ont donné la force de me surpasser. Je regarde tous les matchs. Ça va me manquer. Ce qui arrive est très excitant. Je suis là pour remercier et rendre la confiance qu'on m'a donnée. Je remercie ma famille qui m'a toujours soutenu, dans les bons et les mauvais moments. Mon père voulait que je marque l'histoire du championnat avant de partir. Merci à tous. C'était un long chemin et je suis très content.", a ajouté la star.