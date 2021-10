Qui sont les agents de football les mieux payés au monde ?

S'occuper de Paul Pogba, Zlatan Ibrahimovic ou Gareth Bale est une activité lucrative, comme en témoigne ce groupe de richissimes super agents.

Le marché des transferts a été une fois de plus très actif durant l'intersaison et les rumeurs vont bon train quant aux transferts possibles pour la nouvelle année - une période où les agents sont plus visibles que jamais. Ils sont les catalyseurs des plus grands mouvements du jeu, car ils cherchent à obtenir le meilleur accord pour leurs clients, jouant le jeu des médias d'une part et, derrière des portes closes, discutant avec les différents clubs et cherchant à négocier les accords les plus onéreux.

S'il existe une pléthore d'agents dans le monde, une poignée d'entre eux sont connus sous le nom de "super agents" - des hommes qui s'occupent des affaires des plus grands joueurs et s'assurent qu'ils maximisent leur potentiel financier. Ces personnalités peuvent toucher des sommes considérables en récompense de leurs efforts. Les agents perçoivent des fonds sous forme de commissions sur les transferts, un pourcentage des salaires des joueurs (généralement 10 %) et, à l'occasion, la propriété de tiers.

Voici quatre des représentants qui sont considérés comme faisant partie des mieux payés au monde en raison de la valeur des contrats qu'ils ont négociés.

Volker Struth

L'homme qui domine le marché des transferts en Allemagne compte dans ses rangs de nombreux talents de premier plan, dont Upamecano, Kroos et Sule. Avec des contrats d'une valeur de 360 millions d'euros, c'est un hommage à ses compétences qu'il ait acquis un tel statut, bien qu'il représente moins de stars que plusieurs de ses pairs.

Mino Raiola

Sûrement l'agent le plus médiatique de la profession, l'Italo-Néerlandais n'est jamais loin de la première page car il cherche souvent à provoquer une tempête autour de ses clients. Avec Pogba, Lukaku, Ibrahimovic dans ses rangs son emprise sur certains des meilleurs talents de leur génération est claire. Personnalité plus grande que nature, ses contrats valent apparemment 730 millions d'euros au total - ce qui le place en troisième position sur la liste mondiale des agents de football en activité.

Jonathan Barnett

Le cofondateur de l'ICM Stellar Sports Group se targuait d'avoir Gareth Bale comme plus gros client - et si le Gallois, de retour au Real Madrid après un prêt médiocre avec son ancien club Tottenham, reste un personnage clé, il pourrait bien avoir été usurpé par Jack Grealish maintenant. Barnett a aidé à négocier un transfert record en Grande-Bretagne pour faire passer l'international anglais d'Aston Villa à Manchester City pendant l'intersaison, l'une de ses plus grosses affaires depuis longtemps.

Mais la liste des talents de l'homme de 71 ans ne s'arrête pas là, avec un accent particulier sur les joueurs des Trois Lions, notamment Shaw, Pickford, Chilwell et Bamford. En dehors des individus à la disposition de Southgate, il représente également Camavinga, Niguez, Konate, Tierney, Doku et Szczesny. Il n'est pas étonnant qu'il soit l'agent de football le plus riche du monde en termes de contrats, avec 1,2 milliard d'euros de contrats. Une coquette somme à la hauteur de son imposant réseau.

Jorge Mendes

Il n'est peut-être pas le plus gros poisson de l'étang des agents, si l'on en croit le dernier classement de Forbes, mais rares sont ceux qui peuvent rivaliser avec le nombre de clients du Portugais. Après avoir travaillé comme DJ, Mendes est le cerveau de l'agence de football GestiFute et a construit un empire entre l'Amérique du Sud et l'Europe.

Son nom apparaît le plus souvent comme l'agent de son client vedette Cristiano Ronaldo, qu'il a aidé à ramener à Manchester United cet été dans l'un des mouvements de l'intersaison. Parmi ses autres clients figurent un quatuor de stars de Manchester City (Dias, Silva, Cancelo et Ederson), ainsi que la star de Liverpool Fabinho et le milieu de terrain de Lille Sanches. Son carnet de contacts dans l'hémisphère sud reste l'un des plus impressionnants du secteur, avec notamment Di Maria et Rodriguez, tandis que le manager Mourinho figure également sur sa liste - tous ses clients vaudraient environ 1 milliard d'euros. Encore une fois, impressionnant !