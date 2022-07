Qui est Ruben Blanco, le remplaçant de Mandanda à l’OM

Pour pallier le départ de Steve Mandanda, l’OM a misé sur l’Espagnol Ruben Blanco. GOAL vous dit tout sur ce portier espagnol.

L’Olympique de Marseille aura deux gardiens espagnols en son sein la saison prochain. En plus de Pau Lopez, le titulaire au poste, les vice-champions d’Europe pourront s’appuyer sur Ruben Blanco. Ce dernier débarque au club en remplacement de Steve Mandanda, libéré au profit du Stade Rennais.

C’est Pablo Longoria qui a jeté son dévolu sur ce gardien grâce à ces réseaux, en espérant qu’il pourra répondre à ses attentes et ceux des supporters. Voici tout ce qu’il y a à savoir sur le nouveau numéro 2 de l’OM.

Où en est le dossier Ruben Blanco ?

D’après une information du Foot Mercato, plus rien ne s’oppose à ce que le dernier rempart ibérique rejoigne Marseille. Son agent est attendu dans les prochaines heures du côté de la Canebière. Les choses devraient alors s’accélérer. A priori, on partirait sur un prêt avec option d’achat. La formule privilégiée des responsables phocéens.

Quel est le parcours de Ruben Blanco ?

Ruben Blanco est âgé de 26 ans et il évolue au plus haut niveau depuis neuf ans déjà. Ses débuts dans l’élite espagnole remontent en effet à 2013. Il y totalise aujourd’hui 121 matches. Une expérience non négligeagble au plus haut niveau.

Jusqu’à il y dix-huit mois encore, il était indiscutable au poste de numéro 1 au sein de l’équipe galicienne. Il est ensuite passé derrière l’Argentin Matias Dituro. La hiérarchie ne devait pas évoluer cette saison et c’est pourquoi il a accepté un départ.

Ruben Blanco est aussi passé par toutes les sélections de jeunes de l’Espagne, mais il n’a en revanche jamais évolué avec les A. En 2017, il figurait dans le groupe de la Rojita qui a fini vice-championne d’Europe.

Quelles seront les prochaines recrues de l’OM ?

Ruben Blanco sera la troisième recrue estivale de l’été après Isaak Touré et Samuel Gigot. Mais d’autres devraient suivre encore. Le président Longoria et aussi le directeur de communication Jacques Cardoze ont promis qu’il y aura 5 à 8 transfuges d’ici la fin du mercato.

Marseille cherche toujours à se renforcer en attaque. Le nom de Dries Mertens avait été mentionné par la presse, mais il n’y aurait rien de concret avec le Belge. Dans l’entrejeu, l’arrivée de Tiémoué Bakayoko est espéré, mais le dossier se révèle être compliquée. Le milieu français Adrien Tamèze, qui a connu Tudor à Vérone, serait également courtisé.