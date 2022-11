Qui est le meilleur buteur de l'équipe de France à la Coupe du monde de football ?

Qui est le meilleur de buteur de l'équipe de France à la Coupe du monde de football ? GOAL vous donne la réponse.

Championne du monde en 1998 et 2018, l'équipe de France fait partie des plus grandes équipes de l'histoire du football. Les Bleus ont participé seize fois à la Coupe du monde, inscrivant 126 buts en 68 matches (statistiques arrêtées après le match France-Danemark joué le 26 novembre 2022). Mais sur ces 126 buts, qui est le meilleur buteur des Bleus au Mondial ?

Le meilleur buteur de l'équipe de France en Coupe du monde est Just Fontaine. L'attaquant a marqué 13 buts en 6 matches lors de la Coupe du monde 1958.

C'est la seule fois de sa carrière où Fontaine a participé au Mondial et il a inscrit, dans l'ordre, un triplé contre le Paraguay (phase de groupes), un doublé contre la Yougoslavie (phase de groupes), un but contre l'Ecosse (phase de groupes), un doublé contre l'Irlande du Nord (quart de finale), un but contre le Brésil (demi-finale) et un quadruplé contre l'Allemagne de l'Ouest (petite finale).

Les 13 buts de Just Fontaine se décomposent de la façon suivante : huit buts du pied droit, quatre buts du pied gauche et un but de la tête.

Le Top 5 des meilleurs buteurs de la France en Coupe du monde (statistiques arrêtées après le match France-Danemark)

Joueur Buts Matches Just Fontaine 13 6 Kylian Mbappé 7 9 Thierry Henry 6 17 Michel Platini 5 14 Zinédine Zidane 5 12

Qui est le premier joueur français à avoir marqué un but à la Coupe du monde ?

Le premier joueur français à avoir marqué lors d'une Coupe du monde est Lucien Laurent lors du match France-Mexique, le 13 juillet 1930.

Comme il s'agissait du tout premier match de la toute première Coupe du monde, Lucien Laurent est tout simplement le premier buteur de l'histoire de la Coupe du monde !

L'attaquant français a marqué à la 19e minute du match France-Mexique après une passe décisive d'Ernest Libérati.

Qui sont les joueurs français qui ont marqué lors d'une finale de Coupe du monde ?

Six joueurs ont marqué pour l'équipe de France lors de ses trois finales disputées en 1998, 2006 et 2018.

Zinédine Zidane (un doublé) et Emmanuel Petit ont marqué lors de finale de 1998 remportée par la France 3-0 contre le Brésil.

Zinédine Zidane a marqué le seul but de l'équipe de France lors de la finale de 2006, perdue aux tirs au but contre l'Italie (1-1 a.p., 5-3 t.a.b.).

Mario Mandzukic (contre son camp), Antoine Griezmann, Paul Pogba et Kylian Mbappé ont marqué lors de la finale de 2018, remportée 4-2 contre la Croatie.

Qui est le plus jeune buteur de l'équipe de France à la Coupe du monde ?

Le plus jeune buteur de l'équipe de France en Coupe du monde est Kylian Mbappé. Il était âgé de 19 ans et 6 mois lorsqu'il a marqué le seul but du match entre la France et le Pérou le 21 juin 2018, lors de la Coupe du monde en Russie.

Ce jour-là, Mbappé a effacé des tablettes David Trezeguet. Ce dernier était âgé de 20 ans et 246 jours lorsqu'il avait marqué avec les Bleus contre l'Arabie saoudite le 18 juin 1998 lors de la Coupe du monde organisée en France.

Qui est le plus vieux buteur de l'équipe de France à la Coupe du monde ?

Le plus vieux buteur de l'équipe de France en Coupe du monde est Olivier Giroud. Il était âgé de 36 ans et 53 jours lorsqu'il a inscrit un doublé lors de la victoire 4-1 des Bleus contre l'Australie le 22 novembre 2022 lors de la Coupe du monde 2022.

Le précédent record appartenait à Zinédine Zidane, buteur lors de la finale de la Coupe du monde 2006, le 9 juillet, à l'âge de 34 ans et 16 jours.

Quel joueur français détient le record du plus grand nombre de matches d'affilée avec au moins un but marqué à la Coupe du monde ?

Il s'agit de Just Fontaine qui a inscrit au moins un but lors de ses six matches joués à la Coupe du monde 1958.

Kylian Mbappé arrive à la deuxième place et compte trois matches de suite avec au moins un but (France-Croatie en 2018, France-Australie et France-Danemark en 2022). Une série en cours qu'il pourra améliorer contre la Tunisie, le 30 novembre 2022, s'il joue.