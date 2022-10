Qui est le meilleur buteur de l’histoire du Classique PSG - OM ?

Le PSG et l’OM se retrouvent ce dimanche pour un nouveau Classique. Découvrez quelques statistiques importantes à connaitre sur cette opposition.

Paris et Marseille croisent le fer dimanche soir au Parc des Princes à l’occasion du 1er Classique de la saison. Les souvenirs de quelques belles empoignades passées vont rejaillir à l’occasion. Et, comme à chaque fois, on reparlera de ceux qui ont marqué l’histoire de cette affiche. Notamment en terme de buts.

Ibrahimovic continue de devancer Mbappé

A ce sujet, il est utile de rappeler que le meilleur réalisateur de ce duel demeure Zlatan Ibrahimovic. Même six ans après son départ, le Suèdois demeure le numéro 1 des buteurs du Classique. Il a 11 réalisations à son compteur. C’est quatre de mieux que son 1er poursuivant dans ce classement, à savoir Edinson Cavani.

A la troisième position, on retrouve Kylian Mbappé. Il possède sept buts, dont celui de la victoire lors du dernier match joué en avril (2-1). Ce jour-là, il avait dépassé Pedro Miguel Pauleta (6 buts). Le Bondynois est donc le meilleur buteur en activité de ce grand choc français.

La part du lion aux Parisiens

Les Parisiens scrutent les premières places du classement et pour retrouver la trace d’un Marseillais il faudrait descendre à la 5e place avec un certain Hervé Flores (5 buts). Ex-aequo avec Angel Di Maria. Pas vraiment glorieux pour le club phocéen. Force est de constater qu’ils ne sont donc les « premiers » partout.

Le Top 10 est ensuite complété par André-Pierre Gignac, André Ayew, Mustapha Dahleb et François M’Pelé. Ce quatuor compte 4 buts chacun. Alors qu’on l’aurait instinctivement placé plus haut, Jean-Pierre Papin, la gloire olympienne, ne compte que deux petits buts en Classique.

Qui est le joueur le plus capé du Classique PSG – OM ?

Outre celle des buts, il y a aussi la colonne des matches joués. Et dans ce domaine-là, le patron c’est Steve Mandanda. L’ex-Marseillais a défié Paris à 30 reprises. Le Parisien le plus capé est Marco Verratti. Ce dimanche, l’Italien est susceptible de participer à son 20e Classique.