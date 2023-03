Qui est le joueur du PSG qui était ivre avant le Bayern?

Selon les révélations de Romain Molina dans une nouvelle vidéo, un joueur du PSG était ivre la veille de la rencontre de mercredi au Bayern Munich.

Les années passent et se ressemblent. Chaque printemps, le refrain est le même : c'est le cirque à Paris. Ce qui n'était qu'une blague se transforme doucement en dicton : le PSG est la meilleure des téléréalités. Nouvel épisode cette semaine à la suite de l'élimination contre le Bayern. Selon Romain Molina, un titulaire de l'équipe alignée par Christophe Galtier ce mercredi sur la pelouse de l'Allianz Arena était ivre la veille de la rencontre.

Un titulaire « torché » avant le Bayern

À la sortie de la courte défaite lors du match aller (0-1), Kylian Mbappé s'était exclamé devant la presse « Il faut surtout que tous nos joueurs soient en bonne santé, que chacun mange bien et dorme bien ». Les recommandations de l'attaquant français n'ont manifestement pas été compris par tous au sein du vestiaire au vu des nouvelles révélations de Romain Molina. Dans une nouvelle vidéo dédiée au PSG et à son élimination en Ligue des Champions, le journaliste français a en effet révélé que l'un des joueurs alignés par Christophe Galtier lors du match retour à Munich était ivre la veille du match le plus important de la saison des Parisiens.

Dans sa vidéo intitulée « PSG : si les gens (et l'Emir) savaient ce qui se passe... », Romain Molina révèle en effet que « un joueur qui était titulaire à l'Allianz Arena était torché le lundi matin en sortant de boîte à 6h de matin, et deux jours avant c'était pareil. » Le vidéaste n'a toutefois pas cité le joueur et il n'est actuellement pas encore possible de savoir de qui il s'agit. En plus de sa virée pré-Bayern, il était déjà sorti entre le vendredi soir et le samedi matin, soit le jour même de PSG-Nantes qu'il a également disputé.