Qui est Ilyes Housni, la pépite qui vient de signer son premier contrat professionnel avec le PSG ?

Dans un récent communiqué de presse, le Paris Saint-Germain a annoncé la signature du très jeune buteur, Ilyes Housni.

L’avant-centre de 17 ans s’est engagé en faveur du club francilien jusqu’en juin 2023. Il a convaincu l’entraineur de l’équipe première, Christophe Galtier, après quelques séances avec le groupe pro cette saison.

Un crack en devenir

« Il est dans le groupe élite depuis un moment et nous rejoint sur quelques séances, a récemment confié le technicien français en conférence de presse. Il y avait aussi beaucoup d’absents mais il sera de manière régulière et journalière avec le groupe professionnel. C’est un joueur atypique par le physique qu’il a et les courses qu’il a ».

Il ne sera donc pas étonnant de voir Ilyes Housni jouer ses premières minutes avec le Paris Saint-Germain durant les prochaines semaines. Qui est donc ce jeune crack né en 2005 à Créteil dans le Val-de-Marne ?

La nouvelle pépite offensive du PSG a rejoint le Centre de Préformation du club de la capitale en 2017 en provenance du Paris FC. Après deux saisons avec les moins de 17 ans, Ilyes Housni a intégré les U19 de Zoumana Camara en début de saison.

C’est sans aucun doute l’une des grandes révélations de l’équipe cette saison. Depuis l’entame de l’exercice sportif en cours, il a inscrit huit buts et offert deux passes décisives en UEFA Youth League. Il est l’un des grands artisans de la qualification en huitièmes de finale de la compétition européenne.

S’entrainant régulièrement avec le groupe élite, depuis quelques semaines, Ilyes Housni a été convoqué pour la première fois en Ligue 1, le 28 décembre, pour la réception du Racing Club de Strasbourg pour le compte de la 16e journée.

Après cette première signature en club, la jeune pépite parisienne devra aussi faire un choix pour sa carrière internationale. En plus de l’équipe de France, Ilyes Housni pourrait aussi porter le maillot des Lions de l’Atlas du Maroc.