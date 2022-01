Qui est Chaker Alhadhur, le défenseur qui a joué gardien pour les Comores ?

L'arrière gauche Chaker Alhadhur a été titularisé dans les buts des Comores pour le huitième de finale de la Coupe d'Afrique des Nations contre le Cameroun.

La modeste sélection africaine a été obligée de mettre un joueur de champ dans la cage parce que le gardien Salim Ben Boina est blessé et que les options restantes, Moyadh Ousseini et Ali Ahamada, ont été écartés pour cause de Covid-19.

L'entraîneur adjoint des Comores, Jean-Daniel Padovani, a confirmé qu'ils avaient déjà choisi dès la semaine dernière le joueur qui occupera ce poste et il s'agit d'Alhadhur. Il a été aligné dans les buts, avec un maillot de portier mais un numéro 3 collé dans le dos.

Qui est Chaker Alhadhur ?

Le défenseur est né en France et a fait toute sa carrière dans ce pays. Sa carrière professionnelle a débuté dans son équipe locale, Nantes, avant qu'il ne passe à Caen et Châteauroux pour finalement rejoindre son club actuel, Ajaccio, en 2021.

Le joueur de 30 ans a fait ses débuts aux Comores lors d'un match amical contre le Burkina Faso en 2014 et est devenu un titulaire jusqu'à ce qu'une blessure aux ligaments croisés l'empêche de jouer pendant toute la campagne de qualification pour la CAN de cette année.

Alhadhur était resté sur le banc lors de chacun des matchs de phase de groupe de sa sélection contre le Gabon, le Maroc et le Ghana.

Alhadhur a-t-il déjà joué dans les buts ?

Alhadhur n'est pas connu pour avoir joué en tant que gardien de but dans un match officiel avant le match de lundi contre le Cameroun. Cependant, Padovani a déclaré aux journalistes la semaine dernière qu'il avait fait bonne figure à l'entraînement avant le match.

"C'est un joueur qui, à l'entraînement, a montré qu'il pouvait jouer en tant que gardien", a-t-il déclaré aux journalistes.

L'article continue ci-dessous

Pourquoi les Comores doivent aligner un joueur de champ dans les buts ?

Les problèmes de la nation insulaire, qui fait sa première apparition en phase finale de la CAN, ont commencé lorsque Ben Boina s'est blessé lors de la victoire de l'équipe en phase de groupe contre le Ghana.

Ahamada l'a remplacé, mais depuis, lui et Ousseni, le troisième gardien, ont été contrôlés positifs au Covid-19.

On pensait qu'Ahamada pourrait être autorisé à jouer contre le Cameroun lundi, car L'Equipe a rapporté que son test au Covid-19 était négatif. Mais le joueur n'a pas pu réintégrer le groupe car il n'a pas été mis en isolement pendant les cinq jours requis. Initialement, le règlement stipulait que c’était deux jours seulement mais la CAF a choisi de changer cette loi à 24 heures du rendez-vous.