Qui de Vitor Roque ou Neymar est le transfert le plus cher de l'histoire du Brésil ?

L'attaquant de l'Athletico est sous contrat jusqu'en 2030 avec le Barça et ne devrait se rendre en Europe qu'en 2024 suite à un énorme transfert.

Les progrès de l'Athletico au cours de l'année écoulée sont dus à un certain nombre de facteurs, allant de la cohésion de l'équipe à l'utilisation d'une formation qui convient aux joueurs. Le Furacão est en quart de finale de la Copa do Brasil et en huitième de finale de la Libertadores, et un joueur de l'équipe s'est distingué et a joué un rôle déterminant dans ce succès : Vitor Roque, 18 ans.

74 millions d'euros déboursés pour Roque

L'attaquant est considéré comme l'une des promesses du football brésilien, au même titre qu'Endrick, de Palmeiras, et Andrey Santos, ancien joueur de Vasco et actuel joueur de Chelsea. La vente de Vitor Roque au FC Barcelone a même soulevé des questions quant à sa valeur, les fans se demandant quelle est la plus grosse affaire de l'histoire du football brésilien. L'avant-centre de l'Athletico a coûté 74 millions d'euros (environ 396 millions de R$) au club espagnol.

Selon l'homme d'affaires André Cury, dans une interview accordée à GE, Vitor Roque est la plus grosse vente du football brésilien, car la valeur de Neymar n'atteint pas 88 millions d'euros (471 millions de R$), comme l'indiquent généralement les études.

L'agent de Roque conteste la valeur de Neymar

La négociation de l'attaquant du PSG, quand il a été vendu à Barcelone en 2013, était "seulement" 59,1 millions d'euros (316,38 millions de R$), a rapporté Cury, ajouté à 40 millions (214,13 millions de R$) payés au père de Neymar, de sorte que les Espagnols avaient la préférence dans l'achat ; 17,1 millions (91,54 millions), comme la valeur du joueur lui-même ; en plus de 2 millions (10,71 millions de R$) dans les bonus.

Le chiffre proche de 88 millions est dû à la déclaration du directeur du football du Barça à l'époque, Raul Sanllehí, qui incluait dans le contrat l'argent des contrats de marketing. Si Neymar a coûté 59,1 millions d'euros, comme le rapporte Cury, Vitor Roque devient le plus gros transfert de l'histoire du football brésilien.

Comme GOAL a pu le confirmer, le prix d'achat de l'attaquant du Furacão est divisé en 40 millions d'euros fixes, 21 millions d'euros (112,42 millions de R$) de bonus et 13 millions d'euros (69,59 millions de R$) d'impôts, soit un total de 74 millions d'euros. Son contrat court jusqu'en 2030 et il ne partira pour l'Europe qu'au milieu de l'année 2024.