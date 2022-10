Qui a gagné le plus de Classiques PSG - OM ?

Avant le choc de cette 11e journée de Ligue 1 qui opposera les deux grands rivaux du pays, zoom sur l'historique des confrontations entre le PSG et l'

Ce n'est pas la première fois : les deux Clasicos européens auront lieu le même week-end. Pendant que le FC Barcelone et le Real Madrid se retrouveront de l'autre côté des Pyrénées, ce dimanche (16h15), le championnat français vibrera un peu plus tard au rythme d'un choc alléchant entre le Paris Saint-Germain et l'Olympique de Marseille (20h45).

Née dans les années 1990 durant le passage de Bernard Tapie, la rivalité PSG-OM a souvent mis en scène deux écuries qui ne nageaient pas dans les mêmes eaux. Depuis dix ans, c'est évidemment le Paris Saint-Germain de l'ère QSI qui fait la pluie et le beau temps. Mais cette hégémonie permet-elle au club de la capitale de mener la danse dans l'historique entre les deux clubs ?

PSG - OM : qui a remporté le plus de victoires ?

En se penchant sur le bilan global des deux écuries dans ce match explosif, c'est bien le Paris Saint-Germain qui présente le meilleur bilan... Mais d'une très courte tête en Ligue 1. En restant à l'échelle du championnat de France, Paris compte en effet 33 victoires en Ligue 1, contre 32 pour son rival.

Toutes compétitions confondues, en revanche, l'écart entre les deux clubs s'accroit sensiblement. Le Paris Saint-Germain totalise 47 succès en accumulant les différentes compétitions domestiques (Coupe de France, Trophée des Champions, ex-Coupe de la Ligue), contre 34 victoires pour l'Olympique de Marseille.