Qu'est-ce que les "fan tokens" et à quoi servent-ils dans le football ?

Leo Messi a été payé en partie en cryptomonnaie à son arrivée au PSG. Mais comment fonctionnent les "fan tokens" ? Décryptage.

Une partie de la prime à la signature de Lionel Messi au Paris SG est constituée de « fan tokens », des jetons numériques détenus par les supporters du club de la capitale. La cyptomonnaie, comment ça marche ? On vous décrypte tout ça.

Cryptomonnaie, le décryptage

Ce jeudi, nous avons appris par voie officielle que le Paris Saint-Germain a remis à la superstar argentine Lionel Messi des « fans tokens », les jetons numériques de la formation francilienne, lors de la signature de son bail en tant que recrue parisienne. « Pour la première fois pour une signature de cette envergure, Leo Messi s’est vu remettre de nombreux "$PSG Fan Tokens" », pouvait-on ainsi lire dans la note du PSG. Une indiscrétion émanant des médias ibériques informent que la prime à la signature globale du transfert pourrait s’élever à 30 millions d’euros.

Mais qu'est-ce que le fan token ? Il s'agit d'un nouveau genre d’actif, commercialisé par le site Socios.com, qui fait à la fois office de pièce de collection numérique et qui offre des droits sur certaines décisions du club qui le distribue. Les possesseurs du Fan Token PSG (ou $PSG) ont ainsi le droit, à titre d'exemple, de choisir la jaquette pour l’édition Paris-Saint-Germain du jeu Fifa 22. Les détenteurs peuvent aussi s'inciter à des sondages lancés par le club sur différents sujets, comme « choisir le message qui s’affiche sur le mur du vestiaire » des joueurs, ou encore « voter pour le but de la saison ». Les jetons numériques permettent aussi de gagner des places VIP en loge pour les matchs, ou encore de bénéficier de réductions pour la boutique en ligne du club, proportionnelles au nombre de tokens détenus. Le fan token permet donc aux supporters de prendre part à la vie du club dans une certaine mesure.

Jeton de l'argent par les fenêtres

Proposé d'abord contre un montant de deux euros, le cours de ces jetons varie désormais librement en fonction de l’offre et de la demande, comme un cours d’une valeur à la Bourse. Suite aux annonces du PSG ce jeudi, la valeur du fan token culmine à 41.87euros. « L’enthousiasme suscité par l’arrivée de nouveaux joueurs durant le mercato estival a fait bondir les volumes d’échange du $PSG Fan Tokens, qui ont même dépassé 1,2 milliard de dollars dans les jours précédant l’annonce de l’arrivée de Messi, précise d'ailleurs le communiqué du PSG. La création de Token vient illustrer l’inventivité permanente du Club pour diversifier, optimiser ses sources de revenus et continuer son développement de marque mondiale. »

Le @PSG_inside devient le premier club de football au monde à annoncer une stratégie de long terme dans le domaine des crypto-monnaies avec la plateforme blockchain @Sociosdotcom 👇 — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) September 11, 2018

L'enjeu est triple (voire quadruple) pour le PSG : diminuer la masse salariale du club, scrutée de près par les organismes régulateurs et autres gendarmes financiers, reserrer les liens quelque peu effrités avec les supporters suite à la pandémie et se présenter comme marque sportive innovante et à l'écoute des nouvelles technologies. Et il s'agit aussi de populariser le jeton. Le PSG est d'ailleurs le premier club qui s'est lancé dans le projet de Socios, en septembre 2018. L'entreprise revendique aujourd'hui des partenariats avec 25 clubs au total dont la Juventus Turin, l'AS Roma ou encore le FC Barcelone.