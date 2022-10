Quels sont les joueurs français qui ont gagné le Ballon d'Or ?

Alors qu'approche la cérémonie du Ballon d'Or, Goal vous dit tout de l'histoire de la plus pretigieuse distinction individuelle du football.

Ils sont quatre. Quatre joueurs français à avoir été distingué de la plus importante distinction individuelle que puisse offrir le football. Créé en 1956 par le magazine France Football, le précieux trophée - qui ne concernait jusque dans les années 1990 que les joueurs européens - n'a mis que trois ans avant d'arriver pour la première fois dans les mains d'un Français.

Kopa le pionnier, Platini indétrônable

En 1958, c'est en effet Raymond Kopa, vainqueur de la C1 avec le Real Madrid et troisième de la Coupe du monde sous le maillot de l'équipe de France, qui triomphe.

Il lui faudra toutefois attendre de longues années, soit jusqu'en 1983 pour trouver un successeur. Parti rayonner sous les couleurs de la Juventus, Michel Platini s'impose comme l'un des meilleurs joueurs de sa génération. Et alors que Maradona n'est pas éligible puisqu'Argentin, celui qui portera les Bleus vers leur premier titre à l'Euro 1984 fait main basse sur le trophée trois années de suite (1983, 1984, 1985).

L'histoire s'accélère. En 1991, le championnat de France fête son premier lauréat en la personne du Marseillais Jean-Pierre Papin, également finaliste malheureux en C1 face à l'Etoile rouge de Belgrade.

Zidane, le dernier en lice... en attendant Benzema ?

Le quatrième homme n'est autre que Zinédine Zidane, décoré en 1998 dans la foulée du premier sacre des Bleus en 1998. Un titre unique, alors que l'édition 2006 lui file entre les doigts après son coup de tête sur Materrazzi en finale du Mondial pour son dernier match en carrière.

Depuis la retraite de Zizou, ils sont plusieurs joueurs français à avoir prétendu au trophée, mais sans jamais y parvenir.

Deuxième en 2003 derrière Pavel Nedved, Thierry Henry ne soulèvera jamais le petit ballon doré. Pas plus que Franck Ribéry, troisième en 2013 derrière les deux montres Messi et Ronaldo et qui n'a jamais vraiment digéré cet échec.

Depuis, Antoine Griezmann s'est invité à deux reprises sur la troisième marche du podium, en 2016 puis en 2018 après des tournois très réussis avec l'équipe de France. Mais la relève de Zidane pourrait donc bien s'appeler Karim Benzema, grand favori pour cette édition 2022.