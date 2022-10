Quelles sont les 32 équipes qualifiées pour la Coupe du monde 2022 ?

Nous avons enfin une liste complète des nations dans leurs groupes respectifs la Coupe du monde 2022 qui aura lieu au Qatar à la fin de l'année.

Inutile de dire qu'il y a une courte liste de pays qui sont considérés comme des favoris pour gagner le tournoi, mais certains d'entre eux auront une route relativement plus difficile pour atteindre les étapes finales du tournoi.

Parmi tous les pays qui sont parvenus à ce stade, au moins cinq sont considérés comme des favoris pour remporter la coupe à la fin du tournoi. La route vers la phase finale de la Coupe du monde a été longue, surtout en période de pandémie, mais nous y sommes enfin arrivés. En novembre prochain, le Qatar deviendra la capitale mondiale du football.

Quels sont les pays qualifiés pour Qatar 2022 ?

Les 32 pays qualifiés pour la Coupe du monde de la FIFA 2022 sont l'Argentine, le Brésil, l'Angleterre, la France, l'Espagne, la Belgique, le Portugal, l'Allemagne, les Pays-Bas, l'Uruguay, la Croatie, le Danemark, le Mexique, les États-Unis, le Sénégal, le Pays de Galles, la Pologne, l'Australie, le Japon, le Maroc, la Suisse, le Ghana, la République de Corée, le Cameroun, la Serbie, le Canada, le Costa Rica, la Tunisie, l'Arabie saoudite, l'Iran et l'Équateur. Et le pays hôte, le Qatar, ouvrira la voie lors du match d'ouverture du tournoi.

Quelles équipes sont considérées comme favorites pour remporter la Coupe du monde 2022 ?

Parmi tous ces pays, les principaux favoris pour remporter le tournoi seront dans l'ordre suivant : Brésil, Argentine, France, Portugal, Angleterre, Espagne, Allemagne et Belgique. Les cendrillons potentiels seront l'Uruguay, la Pologne, le Canada, le Danemark, la Croatie, la Suisse, le Sénégal, les Pays-Bas et le Pays de Galles. Le reste des pays ne semble pas avoir de grandes chances d'aller loin dans le tournoi.

Dans le Groupe A, le Qatar, pays hôte, partagera la vedette avec l'Équateur, le Sénégal et les Pays-Bas. Dans le Groupe B, l'Angleterre, l'Italie, les États-Unis et le Pays de Galles s'affronteront dans un match presque exclusivement anglais. Dans le groupe C, les prétendants au titre, l'Argentine, mènent la danse face à l'Arabie saoudite, le Mexique et la Pologne. Le groupe D comprend la France, l'Australie, le Danemark et la Tunisie.

Dans le Groupe E, l'Espagne affrontera le Costa Rica, l'Allemagne et le Japon dans le fameux Groupe de la mort. Le secteur F a la Belgique, le Canada, le Maroc et la Croatie. Le Brésil mène le Groupe G contre la Serbie, la Suisse et le Cameroun. Enfin, le Portugal de Ronaldo mène le Groupe H contre l'Uruguay, le Ghana et la République de Corée. Les premiers matches débuteront le 21 novembre et la finale aura lieu le 18 décembre.