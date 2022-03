Quelles équipes de football ont le plus de fans ?

Le football, comme la plupart des sports, concerne autant les supporters que les événements sur le terrain.

L'économie du jeu s'est fortement appuyée sur le soutien des gradins sous la forme de la vente de billets et, plus récemment, sur le marché de détail, où sont vendus des produits dérivés, tels que des maillots répliques.

Les clubs qui réussissent sont généralement les plus soutenus, mais des variables telles que la géographie, l'histoire et l'importance culturelle entrent en jeu, de sorte que le succès ne se traduit pas nécessairement par un soutien. Le succès n'est donc pas forcément synonyme de soutien, mais il y contribue certainement.

Alors, quels sont les clubs qui ont le plus de fans ?

Le Real Madrid et le FC Barcelone étaient les deux clubs de football ayant le plus de valeur au monde en 2020, selon Forbes, qui évalue leur valeur à plus de 4 milliards de dollars (2,8 milliards de livres) chacun. Manchester United n'est pas loin derrière avec 3,8 milliards de dollars (2,7 milliards de livres), tandis que le Bayern Munich, Manchester City et Chelsea complètent le top 5.

Il est pratiquement impossible d'obtenir un chiffre exact sur le nombre de supporters de chaque club, mais l'examen d'éléments tels que les ventes de maillots, la taille des stades et les adeptes des médias sociaux permet de dresser un tableau approximatif de la popularité.

Avant que quelqu'un n'appuie sur le bouton "rage", nous devons insister sur le mot "approximatif" !

C'est dans cet esprit que Goal examine les clubs de football qui ont le plus de fans dans le monde en tenant compte de divers facteurs.

Quels clubs de football ont le plus d'adeptes sur les médias sociaux ?

Position Club Country Followers 1 Real Madrid Spain 252.1 million 2 Barcelona Spain 250.3 million 3 Man Utd England 142 million 4 Juventus Italy 104.1 million 5 Chelsea England 93.4 million 6 Liverpool England 92.7 million 7 PSG France 91 million 8 Bayern Munich Germany 88.7 million 9 Man City England 76 million 10 Arsenal England 75.9 million

Note : Total combiné des followers de Facebook, Instagram, Twitter, TikTok et YouTube à partir de février 2021. Principaux comptes officiels uniquement.

Le Real Madrid et le FC Barcelone sont les clubs de football qui ont le plus de followers sur les médias sociaux sur tous les principaux canaux, aucune autre équipe ne se rapprochant de près ou de loin des rivaux du Clasico.

Manchester United, un club qui n'a pas eu de compte Twitter officiel avant avril 2012 (trois ans après Liverpool), est le deuxième club le plus populaire en ligne, mais il est loin derrière le Real et le Barça.

La Juventus suit les Red Devils, sans doute portée par l'effet Cristiano Ronaldo, avec un peu plus de 100 millions de followers.

Viennent ensuite Chelsea et Liverpool, les Blues, de manière peut-être surprenante, devançant de peu les sextuples champions d'Europe.

Malgré sa stature relativement récente parmi les grandes puissances traditionnelles du football mondial, la présence en ligne du Paris Saint-Germain est considérable, avec un peu moins de 100 millions de followers.

Les géants français ont une influence sur les médias sociaux comparable à celle du Bayern Munich et supérieure à celle d'Arsenal et de Manchester City.

L'AC Milan, sept fois vainqueur de la Coupe d'Europe, doit se contenter d'une place en dehors du top 10 avec un peu plus de 40 millions de followers.

L'AC Milan occupe ainsi le même terrain que ses rivaux, l'Inter, Tottenham (Premier League) et Flamengo (Brésil), qui comptent tous entre 37 et 38 millions d'adeptes.

Quels clubs de football ont les plus grands stades ?

Position

Club Stadium Capacity 1 Barcelone Camp Nou 99,000 2 Kaiser Chiefs Soccer City 94,700 3 Club America Estadio Azteca 87,500 4 ATK Mohun Bagan Salt Lake Stadium 85,000 5 Borussia Dortmund Signal Iduna Park 81,300 6 Real Madrid Santiago Bernabeu 81,000 7 Universitario Estadio Monumental 80,000 8 AC Milan / Inter San Siro 80,000 9 Flamengo / Fluminense Maracana 78,000 10 Esteghlal / Persepolis Azadi Stadium 78,000

Comme le montre le tableau ci-dessus, il n'est probablement pas judicieux de juger de la popularité mondiale d'un club en se basant uniquement sur la taille de son stade.

Si Barcelone et le Real Madrid figurent dans le top 10 en termes de capacité des stades, des clubs comme Manchester United, Liverpool, la Juventus et le Bayern Munich brillent par leur absence.

Les Kaiser Chiefs d'Afrique du Sud et le Club America du Mexique sont sans aucun doute les plus grands clubs de leurs pays respectifs, mais leur attrait ne dépasse pas leurs frontières comme le font d'autres clubs.

L'ATK Mohun Bagan peut faire entrer plus de fans dans le Salt Lake Stadium que Man Utd dans Old Trafford, mais il est loin d'être aussi bien soutenu.

En effet, seuls deux des dix clubs les plus suivis en ligne - le Real Madrid et le FC Barcelone - figurent dans la liste des clubs possédant les plus grands stades.

Quels sont les clubs de football qui vendent le plus de maillots ?

Les maillots de football les plus populaires varient d'un pays à l'autre. Ainsi, les maillots de Flamengo se vendent bien au Brésil ou ceux d'Aston Villa dans certaines régions d'Angleterre, mais moins bien en dehors de ces pays.

Il existe cependant un certain nombre de grands gagnants en matière de vente de maillots dans le monde, qui gagnent des millions chaque année.

Barcelone, le Real Madrid, Manchester United et Liverpool figurent régulièrement sur les listes des maillots les plus vendus, tout comme Arsenal, Chelsea, le Paris Saint-Germain et la Juventus.

Selon Planet Football, le maillot domicile de Liverpool était le maillot de football le plus vendu sur Amazon pour 2019-20, tandis que les maillots domicile et extérieur de Man Utd, Man City et Arsenal figuraient tous dans le top 10.

Cependant, lorsqu'il s'agit du seul marché américain, les maillots du Real Madrid et du FC Barcelone sont beaucoup plus désirables que ceux des clubs de Premier League, et plusieurs équipes mexicaines s'avèrent également populaires.

Quelles sont les équipes de football qui ont le plus de fans ?

Le Real Madrid et le FC Barcelone semblent avoir le plus grand nombre de fans dans le monde entier, Manchester United - autrefois la plus grande équipe sportive du monde - suivant de près les géants du Clasico.

Non seulement le trio susmentionné est en tête de liste pour ce qui est du nombre d'adeptes des médias sociaux, mais il possède également certains des plus grands stades de football du monde et vend le plus de maillots sur presque tous les marchés.

L'article continue ci-dessous

Leur attrait est vraiment mondial et cela se reflète dans leur valeur. En effet, ils sont les seuls clubs de football à figurer dans le top 10 des équipes sportives les plus précieuses au monde selon Forbes.

Liverpool, la Juventus et le Bayern Munich font partie d'une cohorte de géants traditionnels qui se situent derrière les trois premiers, tandis que des mastodontes de la nouvelle ère comme Chelsea et Manchester City bénéficient également d'un soutien considérable.