Quelle est la valeur nette de Lionel Messi et combien gagne la la star du PSG ?

L'Argentin a bâti sa fortune en jouant pour les Blaugrana, mais son avenir est incertain.

Lionel Messi est devenu le joueur le mieux payé de la Liga en novembre 2017 en signant un nouveau contrat avec le FC Barcelone pour prolonger son séjour au Camp Nou jusqu'en 2021.

L'international argentin est l'un des visages les plus reconnaissables et l'un des joueurs les plus lucratifs du monde du football. Il relève depuis un nouveau défi au Paris Saint-Germain après avoir signé un contrat de deux ans avec les géants de la Ligue 1.

Mais combien vaut exactement Messi ? Bien qu'il soit difficile d'obtenir un chiffre exact, nous pouvons accumuler de nombreuses informations à partir de ce qui a été rapporté et comparer ses revenus à ceux de son rival Cristiano Ronaldo.

Quelle est la valeur nette de Lionel Messi ?

Valeur nette : £309 million ($400m) Source de richesse: Contrats de football, contrats de sponsoring, investissements Date de naissance : 24 juin 1987 Pays de naissance: Argentine

La valeur nette de Messi est estimée à environ 309 millions de livres sterling (400 millions de dollars) en 2021. Ces chiffres sont toutefois spéculatifs, d'autant plus que ses intérêts commerciaux ont tendance à ne pas être largement médiatisés.

Forbes a classé Messi au premier rang des athlètes sur sa liste des 100 athlètes les mieux rémunérés de 2019, établissant son revenu pour l'année à 127 millions de dollars (98 millions de livres sterling), et au quatrième rang au total, ce qui fait de lui le footballeur et l'athlète le mieux rémunéré au monde.

Sa position est tombée à la troisième place dans la liste 2020 de Forbes, derrière Ronaldo et la star du tennis Roger Federer, au cours d'une année qui a vu de nombreuses industries prendre un coup en raison de la pandémie mondiale de Covid-19. Cependant, Ronaldo est revenu dans la liste de Forbes pour 2021, avec des revenus totaux de 120 millions de dollars. L'ancien champion des poids plume et des poids légers de l'UFC, Conor McGregor, est le premier sur la liste avec 180 millions de dollars de revenus.

Quel est le salaire de Lionel Messi ?

Après avoir conclu un accord avec le PSG, Messi devrait recevoir entre 30 et 35 millions d'euros (25-30 millions de livres sterling/35-41 millions de dollars) par saison pendant son séjour en Ligue 1, ainsi que des primes d'équipe et des primes individuelles.

Son dernier contrat à Barcelone s'élèverait à 500 000 £ (610 000 $/565 000 €) par semaine. Avant de signer ce contrat, Messi était estimé à environ 336 000 £ (410 000 $/397 000 €) par semaine.

Quels sont les contrats de sponsoring de Lionel Messi ?

Getty Images

À l'instar de Ronaldo, les contrats de sponsoring de Messi sont trop nombreux pour être énumérés dans leur intégralité, mais le plus important est celui conclu avec les fabricants de chaussures de sport. Leur rivalité se poursuit dans la bataille entre Nike (Ronaldo) et Adidas (Messi) en dehors du terrain.

Quelques mois après que Ronaldo a signé en 2016 un contrat "à long terme" avec Nike qui, selon les rumeurs, serait similaire à l'accord à vie signé par la star du basket-ball LeBron James - et pourrait valoir 1 milliard de dollars - Messi a, comme par hasard, fait de même avec Adidas. Les termes exacts n'ont pas été divulgués, mais des rapports en Espagne suggèrent que ce contrat le mènera au moins jusqu'à la fin de sa carrière de joueur.

Messi a également participé à des campagnes importantes avec Pepsi, Gillette et Turkish Airlines. Dans sa liste des célébrités les plus riches de 2019, Forbes a évalué ses avenants à 35 millions de dollars (27 millions de livres sterling) pour l'année en cours. Cette somme est restée à peu près inchangée, la liste de 2021 indiquant que ses revenus en dehors du terrain s'élevaient à 33 millions de dollars.

Les partenariats les plus récents comprennent des marques telles que Lays, SikSilk, Leafty, Jacob & Co. et Gatorade.

Quelles sont les entreprises de Lionel Messi ?

Getty

Une partie de l'attrait de Messi réside bien sûr dans son image de pur footballeur, peu intéressé par le style de vie somptueux qui lui est offert en dehors du terrain. Son manque apparent de désir de se lancer dans d'autres entreprises et de créer une marque personnelle est en quelque sorte devenu une marque en soi, qui attire les sponsors.

Si Messi n'est pas connu pour lancer des lignes de sous-vêtements, de chaussures et de parfums comme Ronaldo, il a en revanche investi dans l'immobilier. Autour de Rosario, sa ville natale en Argentine, par exemple, il a investi dans le projet Azahares del Parana (un ensemble de communautés fermées à l'extérieur de la ville) ainsi que dans un immeuble d'appartements au centre de la ville.

À l'approche de la fin de sa carrière de footballeur, Messi s'est intéressé à l'industrie du style de vie et de la mode, avec la boutique Messi qui vend des vêtements.

Comme beaucoup de footballeurs, Messi a également plongé son orteil dans le monde de l'investissement des crypto-monnaies et des NFT, en travaillant en partenariat avec Ethernity, une société qui travaille également avec Pelé et Luka Modric, entre autres.

Il y a certainement beaucoup plus que cela, mais - comme c'est souvent le cas avec Messi - cela reste assez confidentiel.

Quelles sont les activités caritatives de Lionel Messi ?

Getty Images

Comme c'est le cas pour ses intérêts commerciaux, les actions caritatives de Messi sont considérables, mais tendent à se concentrer sur des sources et des entreprises en lesquelles il a confiance.

Il possède sa propre organisation, la Fondation Leo Messi, à laquelle il a demandé de faire des dons au lieu de cadeaux de mariage lorsqu'il a épousé sa compagne de longue date, Antonella Roccuzzo.

Les initiatives soutenues par Messi sont généralement liées aux enfants vulnérables et à leur santé. Il a été nommé ambassadeur de l'Unicef en 2010, après avoir travaillé avec l'organisation depuis 2004.

Combien de personnes suivent Lionel Messi sur les réseaux sociaux ?

Getty Images

Messi possède des pages Facebook et Instagram extrêmement populaires, mais n'est pas présent sur Twitter, à l'exception d'un compte "Team Messi" créé par ses sponsors Adidas.

Il est toutefois le dauphin de Ronaldo en termes de présence sur les médias sociaux. Messi possède la deuxième page Facebook la plus populaire parmi les athlètes, tous sports confondus, avec 105 millions de likes. Il est intéressant de noter qu'il a dépassé Dwayne Johnson sur Instagram pour devenir la deuxième célébrité masculine la plus suivie, avec 304 millions de followers - après Ronaldo.