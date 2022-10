Quelle est la meilleure équipe de football de tous les temps ?

Quelle est l’équipe la plus forte que le football ait connue ? Les spécialistes du football semblent tous tendre vers une réponse.

Voilà une question qu’on pose souvent dans le cercle journalistique ou simplement entre passionnés du ballon rond. Quelle est l’équipe qui a produit le plus beau football de l’histoire ? Les suggestions sont nombreuses, mais il semblerait que la réponse qui met la majorité du monde d’accord c’est le Brésil de 1970.

Oubliez les Pays-Bas de Cruyff, la France de Zidane, l’AC Milan d’Arrigo Sacchi ou encore l’Inter d’Helenio Herrera, voire le grand Ajax des années 1970. Non, l’équipe qui a le plus enchanté les fans et marqué les esprits c’est la Seleçao victorieuse du Mondial 1970.

Un auteur, en l’occurrence Samindra Kunti, a eu la bonne idée de se pencher sur cette merveilleuse équipe et énumérer toutes ses qualités dans un livre. Un ouvrage intitulé « Brazil 1970 ». Il a aussi évoqué son parcours, les histoires qui la touchent et bien sûr l’héritage que ces Auriverde ont laissé.

« « Brazil 1970 » est l'histoire fascinante et dramatique de la plus grande équipe de football de tous les temps, nous dit-il dans sa présentation. Alors qu'on la prédisait terne et ennuyeuse, la Coupe du Monde 1970 est devenue le plus grand spectacle de la planète. Avec les fascinants Brésiliens au cœur de trois semaines dramatiques et délirantes.Après leur défaite à la Coupe du monde de 1966, les sud-américains n'étaient plus les maîtres du jeu. La défenestration a ébranlé le Brésil, et l'a laissé dans un purgatoire avant qu'il ne traverse les qualifications avec l'entraîneur João Saldanha. Malgré tout, l'équipe a quitté son pays en étant discréditée dans le contexte d'une dictature militaire et de la prolifération des armes. Lors de la phase finale de la Coupe du monde, Mario Zagallo et son équipe de joueurs de ballet - dont Pelé, l'étoile montante, le cérébral Gerson et l'ingénieux Tostão - ont fait en sorte que le Brésil soit pour toujours synonyme du football mondial et un synonyme de style et d’un côté artistique. Leur triomphe a également marqué la fin de l'âge d'or du Brésil. Les technocrates avaient envahi le terrain et le Brésil n'atteindrait plus jamais ces sommets ».

Description du livre :

Brazil 1970 - How the Greatest Team of All Time Won the World Cup, retrace l'histoire de la Seleçao, en commençant par la tournée européenne de 1963 et l'élimination de la Seleçao de la Coupe du monde 1966, avant de passer à la science qui a permis à l'équipe de surmonter l'altitude (reflétant la montée des technocrates dans la société brésilienne) et aux profils de Joao Saldanha, l'entraîneur communiste, de Dada Maravilha, qui incarnait le joueur apolitique, et de Mario Zagallo, figure de l'establishment et maître tactique de l'équipe. Il couvre ensuite les trois matchs clés du tournoi contre l'Angleterre (une histoire orale), l'Uruguay et l'Italie. Il se termine par les adieux de Pelé en 1971 et le déclin lors de la Coupe du monde de 1974. Il est basé sur toutes les interviews que j'ai réalisées au fil des ans avec les joueurs de 1970, en voyageant au Brésil.

Dans l'introduction, vous pouvez lire un peu sur mon voyage - parler à Jairzinho sur la plage de Copacabana et rencontrer Tostao dans son salon. Dans l'épilogue, vous trouverez un petit nombre d'arguments expliquant pourquoi cette équipe peut être considérée comme la meilleure équipe de tous les temps. Le meilleur chapitre du livre est probablement celui qui explore la relation entre l'équipe de 1970 et la dictature.

L’auteur du livre : Sam Kunti

Diplômé de la KU Leuven Law School (Belgique) et de l'école de journalisme de l'université Columbia à New York, Sam Kunti est un journaliste indépendant qui écrit pour World Soccer, Forbes et Josimar. Son travail a été présenté dans The Blizzard. Il collabore régulièrement avec la BBC et d'autres médias internationaux. Il a réalisé des reportages dans plus de 30 pays, dont le Qatar, où il a très tôt documenté les abus généralisés en matière de travail dans le cadre de la préparation de la Coupe du monde 2022.