Quel salaire touchera Jude Bellingham au Real Madrid ?

Le Real Madrid serait proche d'un accord pour la star du Borussia Dortmund, Jude Bellingham, alors que les détails de l'opération se cristallisent.

Selon la Cadena SER, Florentino Perez ne laissera pas une autre superstar mondiale lui échapper après la saga Kylian Mbappé l'année dernière. En début de semaine, des informations en provenance de Madrid indiquaient qu'un accord était proche. Il semble que ce soit désormais le nombre de variables qui sépare les deux clubs.

Bellingham signera un contrat de six ans, jusqu'en 2029, et sa clause libératoire s'élèvera à 1 milliard d'euros, ce qui placera son avenir entre les mains du club. Son salaire se situera au deuxième échelon de la grille salariale, derrière Eden Hazard, qui gagne le plus au club.

Le milieu de terrain anglais devrait être l'une des réponses à long terme dans l'entrejeu du Real Madrid, qui s'éloigne de Luka Modric et de Toni Kroos. Le club madrilène devrait ensuite élaborer une stratégie pour remplacer Karim Benzema à long terme l'été prochain.