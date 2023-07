Le palmarès, les scores, les pays organisateurs : découvrez toutes les infos pratiques sur la Coupe du monde féminine de football.

La neuvième édition de la Coupe du monde féminine de football se déroule du jeudi 20 juillet au dimanche 20 août 2023 en Australie et en Nouvelle-Zélande.

Mais quel est le palmarès de l'épreuve depuis sa première édition en 1991 et quel est le pays qui a triomphé le plus de fois ? GOAL vous donne la réponse.

Quel pays a remporté le plus de fois la Coupe du monde féminine de football ?

Il s'agit des États-Unis d'Amérique avec quatre victoires en 1991, 1999, 2015 et 2019. Les USA ont également atteint la finale en 2011 et ont terminé à la troisième place en 1995, 2003 et 2007. Cela signifie que les États-Unis d'Amérique sont toujours montés sur le podium à chaque édition de la Coupe du monde féminine de football.

Derrière les États-Unis, on trouve l'Allemagne avec deux sacres (2003 et 2007) puis la Norvège (1995) et le Japon (2011) avec une victoire chacun. Ainsi, seulement quatre pays ont remporté la Coupe du monde féminine de football depuis la première édition en 1991.

Quel est le palmarès de la Coupe du monde féminine de football ?