Quel est le meilleur et le pire tirage pour les Bleus ?

Le tirage au sort de la Coupe du Monde se déroulera ce vendredi soir à Doha, au Qatar (à 18 heure française). L’équipe de France de Didier Deschamps est bien sûr concernée, après avoir acquis haut la main son ticket pour la phase finale. Figurant parmi les têtes de série, les doubles champions du monde ne devraient pas être trop menacés lors de cette phase finale. Cela étant, un tirage compliqué n’est pas à exclure.

Rien d’angoissant pour les Bleus à priori

Parmi les assurances qu’ont les Bleus c’est de ne tomber au pire que sur une seule autre sélection européenne. Et il y a deux chances sur trois pour que celle-ci émane du pot (Danemark, Pays-Bas, Allemagne, Suisse ou Croatie). Sinon, ça sera une équipe européenne du pot 3 (Serbie, Pologne) ou du pot 4 (Ukraine ou le Galles ou l’Ecosse). Historiquement, il serait bien de tomber sur les Danois, puisque lors de leurs deux précédents sacres mondiaux ils avaient affronter les Scandinaves au 1er tour.

Une opposition contre une sélection africaine est aussi très probable, même si en 2014 et en 2018, les Tricolores n’avaient pas eu ce privilège. Un duel contre le Sénégal ravivera cependant de mauvais souvenirs, tandis que des oppositions contre le Maroc ou la Tunisie seront plaisantes à vivre, ne serait-ce que de par leur côté inédit.

Chapeau 1: Brésil, Belgique, France, Argentine, Angleterre, Espagne, Portugal et Qatar (pays hôte).

Chapeau 2: Mexique, Pays-Bas, Danemark, Allemagne, Uruguay, Suisse, Etats-Unis, Croatie.

Chapeau 3: Sénégal, Iran, Japon, Maroc, Serbie, Pologne, Corée du Sud, Tunisie.

Chapeau 4: Cameroun, Canada, Equateur, Arabie saoudite, Ghana, qualifié européen, vainqueur barrage intercontinental 1, vainqueur barrage intercontinental 2.

Un groupe facile, pas un gage de réussite

Au vu de la composition des chapeaux, établie en se basant sur le classement FIFA, le groupe le plus abordable dont la sélection de Didier Deschamps pourrait hériter comporterait l’Uruguay, la Tunisie et le vainqueur du barrage mettant aux prises la Nouvelle-Zélande et le Costa Rica.

Autrement, et en oubliant les positions des sélections dans le classement FIFA, un groupe qui comporterait les Etats-Unis, l’Iran et le vainqueur du duel Costa-Rica-Nouvelle Zélande serait également intéressant sur le papier.

Bien sûr, tout cela reste de la théorie. Et on se souvient que par le passé, la France a déjà eu des poules « faciles » et dont elle n’est pas parvenue à s’extirper. C’était le cas principalement en 2010 quand elle a fini dernière derrière l’Uruguay, le Mexique et l’Afrique du Sud.

Le groupe le plus facile sur le papier pour les Bleus : Etats-Unis, Iran et le vainqueur de Costa Rica-Nouvelle Zélande

Eviter l’Allemagne et les Pays-Bas à tout prix

Pour ce qui est du groupe le plus costaud dans lequel les Tricolores sont susceptibles d’être reversés, on peut penser qu’un combiné avec l’Allemagne, le Sénégal et l’Equateur ou un autre avec Pays-Bas, Japon et le Cameroun seront aussi redoutables en apparence. Tous les scénarios sont envisageables et la certitude est que les Français ne sont pas à l’abri d’un groupe corsé dès le premier tour.

Le groupe le plus difficile sur le papier pour les Bleus : Allemagne, Sénégal et Equateur