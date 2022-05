Quel avenir pour Youcef Belaili ?

Et si Youcef Belaili étirait son séjour dans le Finistère ? Ce n’était clairement pas la tendance il y a quelques jours, mais aujourd’hui l’hypothèse en question est plus que probable. L’international algérien pourrait effectuer plus que six mois avec la formation brestoise.

Le champion d’Afrique 2019 est revenu en forme ces derniers temps, signant notamment son premier but dans le championnat français à l’occasion du match contre Brest. Il s’est aussi rendu auteur d’une magnifique passe décisive lors de la réception de Clermont au Stade Francis-Le Blé.

Un retour en grâce qui aurait donc convaincu que ses dirigeants de lui offrir un nouveau bail, si l’on en croit une information divulguée par Onze Mondial. L’ex-Angévin serait donc bien parti pour poursuivre son parcours avec l’équipe de Der Zakarian.

Belaili aurait des touches en Grèce

La balle est dans le camp du joueur. Il n’est pas impossible non plus que ce dernier se résout à aller voir ailleurs, surtout qu’il n’est pas à court de sollicitations. Un intérêt de trois grands clubs grecs a été évoqué dernièrement à son endroit. L’Olympiakos, l’Aris Salonique et l’AEK Athènes voient tous en lui le nouveau Rafik Djebbour.

Belaili (30 ans) peut aussi être tenté par un retour dans le Golfe, où il peut être sûr de bénéficier d’un gros contrat. Des offres de cette région ne devraient pas tarder à arriver au regard de la cote dont l’Oranais y jouit après ses passages réussis au Qatar et en Arabie Saoudite.

Avant de penser à son futur, l’ex-joueur de l’ES Tunis a encore deux matches à jouer avec Brest. Opposés à Monaco et à Bordeaux, lui et ses coéquipiers ont encore des chances de finir le championnat dans la première moitié du tableau.