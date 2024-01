Que disent les paroles de l’hymne de la Ligue des champions ?

Compositeur, texte, date de création. Retrouvez toutes les informations concernant le mythique hymne de la Ligue des Champions.

Tous les fans de foot le savent, les jeunes footballeurs rêvent de l'entendre un jour dans le stade : l'hymne de l'UEFA Champions League.

Gareth Bale a décrit un jour le sentiment de pouvoir assister à la composition en direct comme suit : "La musique de l'hymne de la Ligue des champions est gigantesque. Lorsqu'une équipe joue pour la première fois dans la catégorie reine, c'est l'une des choses que les joueurs attendent le plus en rentrant sur le terrain : entendre cette musique dans le stade."

La chanson titre de la compétition reine, qui s'appelle officiellement et simplement la « Ligue des champions », est l'hymne officiel de la compétition de l'UEFA. Elle est jouée à la fois dans le stade avant le début du match lorsque deux équipes arrivent, ainsi que pendant le générique d'ouverture et de clôture des émissions télévisées.

Depuis la création de la Ligue des champions en 1992, l'hymne a servi d'accompagnement musical à tous les matches de la compétition UEFA. L'association elle-même décrit la signification de l'hymne sur son propre site Web comme "presque aussi emblématique que le trophée lui-même".

Mais comment est née la chanson titre, quel est le texte de l'hymne et quel compositeur est responsable de la création de la chanson ?

Dans cet article, vous apprendrez tout ce que vous devez savoir sur l'hymne de la Ligue des champions : le texte en version intégrale et courte, l'origine et le compositeur de la mélodie.

Le texte original de l'hymne européen vient du compositeur britannique Tony Britten et est composé des trois langues officielles de l'UEFA : anglais, français et allemand. Le texte se compose d'un refrain, chanté trois fois dans la version originale, ainsi que de deux strophes. La version originale a une durée totale de trois minutes.

Cependant, lorsque les équipes arrivent avant un match de Ligue des champions, seul le refrain retentit. Voici le texte intégral de l'hymne :

Ce sont les meilleures équipes

Es sind die allerbesten Mannschaften

The main event

Die Meister

Die Besten

Les grandes équipes

The champions

Une grande réunion

Eine große sportliche Veranstaltung

The main event

Die Meister

Die Besten

Les grandes équipes

The champions

Ils sont les meilleurs

Sie sind die Besten

These are the champions

Die Meister

Die Besten

Les grandes équipes

The champions

Dans la séquence d'ouverture officielle de la télévision avant chaque diffusion de la Ligue des champions, le texte chanté lest égèrement modifié, mais la mélodie reste la même :

Ils sont les meilleurs

Sie sind die Besten

These are the Champions

Die Meister

Die Besten

Les grandes équipes

The champions

Hymne de la Ligue des champions : la création

En 1992, l'UEFA a créé une nouvelle compétition pour remplacer la précédente Coupe d’Europe, la Ligue des champions. Dans la lignée de l'introduction de cette nouvelle appellation, l'association a souhaité créer un hymne qui accompagnerait musicalement le nouveau mode de compétition.

Hymne de la Ligue des champions : qui est le compositeur ?

En 1992, l'association européenne de football UEFA a chargé le compositeur britannique Tony Britten de composer une chanson-titre basée sur "Zadok The Priest" de Georg Friedrich Handel.

Cette composition a été composée à l'origine en 1727 lors de la cérémonie de couronnement du roi George II.

Qui a enregistré l'hymne de la Ligue des champions ?

L'hymne original de la Ligue des champions a été chanté par le chœur de chambre britannique "Academy of Saint Martin in the Fields". Le "Royal Philharmonic Orchestra" était responsable de la musique de fond.

Pouvez-vous télécharger l'hymne de la Ligue des champions ?

Malheureusement, l'hymne n'a pas encore été commercialisé et n'est utilisé que pour la cérémonie de la Ligue des champions. Par conséquent, la composition ne peut pas être achetée sur Amazon, iTunes ou d'autres fournisseurs. Il existe des versions reconstituées de l'original, mais certaines d'entre elles diffèrent grandement de l'enregistrement original.

