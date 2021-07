Les quatre règles que la FIFA veut introduire pour détruire le football

La FIFA étudie la possibilité d'introduire quatre nouvelles règles qui pourraient tout simplement faire disparaitre le foot tel qu'on le connaît.

Quand ils ne détournent pas de l'argent, les dirigeants de la FIFA s'assoient autour d'une table et « réfléchissent » à comment détruire le football alors qu'ils en sont les garants.



A l'occasion de la Future of Football Cup, un tournoi à quatre avec les équipes des moins de 19 ans de Bruges, de l'AZ, du PSV Eindhoven et du RB Leipzig, la FIFA a décidé de tester quatre nouvelles règles :

- Deux mi-temps de 30 minutes au lieu de 45 et le chronomètre arrêté à chaque interruption de jeu.

- Touches jouables au pied.

- Changements illimités.

- Carton jaune : expulsion temporaire de 5 minutes.

A l'issue du tournoi, la FIFA analysera l'impact de ces nouvelles règles et si elle est satisfaite, elle demandera à l'International Board, qui fixe les lois du jeu, de les ajouter à son règlement. Cela signera alors tout simplement la mort du football tel qu'on le connaît et le pratique depuis toujours.