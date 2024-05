Quand Walker humilie les supporters d'Arsenal

Kyle Walker s'est brutalement moqué des fans d'Arsenal pour leur tentative ratée de perturber leur sommeil avec des feux d'artifice

Avant le match dans le nord de Londres, un groupe de supporters d'Arsenal a allumé des feux d'artifice devant le Delta Hotels Waltham Abbey à 2 heures du matin, croyant que l'équipe de City y séjournait. Ils voulaient ainsi perturber le sommeil de l'équipe et risquer d'affecter sa performance contre les Spurs. Cependant, il s'est avéré par la suite que l'équipe de Manchester City ne se trouvait même pas dans cet hôtel.

Walker n'a pas pu s'empêcher de s'en prendre aux farceurs après avoir triomphé de Tottenham sur le score de 2-0, grâce à un doublé d'Erling Haaland. Cette victoire permet à l'équipe de Pep Guardiola de prendre le contrôle de la course au titre en Premier League et le latéral droit n'a pas hésité à répondre à une partie des supporters d'Arsenal.

"Je n'ai pas pu dormir"

S'adressant à Sky Sports avec un sourire, Walker a déclaré : « La nuit dernière, je n'ai pas pu dormir, j'ai du mal à dormir. J'ai entendu dire qu'ils avaient essayé de tirer des feux d'artifice la nuit précédente, mais nous n'étions pas là, ils nous ont ratés ! Je fais des pieds et des mains pour obtenir une demi-heure dans l'après-midi, juste pour me reposer." La victoire de City n'a pas été sans heurts. Si Son Heung-min de Tottenham avait marqué en fin de match, le résultat aurait pu être différent. City menait 1-0 à ce moment-là, et Stefan Ortega a réalisé un arrêt décisif qui a permis à City de conserver son avance quelques minutes avant que Haaland ne scelle la victoire sur un penalty.

Walker a comparé Ortega à la légende du Bayern Munich, Manuel Neuer, et a ajouté : « Il [Ortega] a la même envergure que Manuel Neuer. Pour Son, nous avons passé beaucoup de temps ensemble à Tottenham. C'est l'homme le plus gentil du football, alors pour qu'il me fasse ça, je ne pense pas que je pourrais lui pardonner. Les étoiles se sont alignées pour nous et nous avons la chance de pouvoir le faire lors du dernier match de la saison."