Quand Mourinho se moque de la Premier League

Jose Mourinho a évoqué ses frustrations concernant la Premier League alors que le match entre Tottenham et Fulham a été reporté.

José Mourinho a sarcastiquement qualifié la de "meilleur championnat du monde" alors que attendait des nouvelles pour savoir si leur affrontement avec aurait lieu. Peu de temps après, il a été confirmé que le match serait reporté.

Le match au Tottenham Hotspur Stadium devait débuter à 18h00 GMT mais avait été mis en doute après que Fulham eut difusé la nouvelle d'un certain nombre de tests de coronavirus positifs.

Alors que les rumeurs selon lesquelles selon lesquels le match ne se poursuivrait pas se réoandaient, le bossdes Spurs, Mourinho, a pris la parole sur les médias sociaux quatre heures avant l'horaire de début de rencontre initialement prévu pour exprimer sa frustration face à l'absence de nouvelles de la part des officiels de la ligue.

"Match à 18h ... On ne sait toujours pas si on joue. Meilleur championnat du monde", a-t-il posté sur Instagram.

Face à la circulation de plus en plus active du coronavirus, la Premier League voit son traditionnel Boxing Day gaché. En effet, cette période durant laquelle sport et fêtes de fin d'année font bon ménage voit son déroulement chamboulé, alors que les interrogations vont bon train quant à la poursuite du championnat anglais.

Pour rappel, plusieurs coachs anglais ont exprimé le souhait de suspendre la Premier League afin de préserver la santé de chacun. Mais le sujet divise. D'autres se sont opposés à une éventuelle suspension, souhaitant poursuivre une saison qui, jusque-là, était parvenue à se dérouler sans trop de problèmes.

Dans son communiqué officiel annonçant le report du match du jour, la Premier League a toutefois affirmé vouloir poursuivre, maintenant sa confiance à son protocole sanitaire. Affaire à suivre, donc !