Quand Messi va-t-il jouer son premier match avec le PSG ?

Les supporters du PSG attendent avec impatience les débuts de Lionel Messi mais ce ne sera pas pour tout de suite. Explications.

Ce mercredi matin, Lionel Messi a donné sa première conférence de presse en tant que joueur du Paris Saint-Germain.

Parmi les nombreuses questions posées à l'attaquant argentin, un journaliste lui a demandé quand il allait faire ses débuts dans le championnat de France avec le PSG.

Réponse de la Pulga : « Je ne sais pas quand seront mes débuts. Je reviens de vacances, j'ai été arrêté depuis un mois. Honnêtement je ne sais pas quand je vais revenir. J'ai rencontré le coach et le staff hier. Il faudra sans doute que je fasse une préparation, que je commence à m'entraîner et quand je serai prêt je commencerai à jouer. Je verrai en fonction de la préparation, des entraînements, de mes sensations, mais quand le staff me trouvera prêt, je débuterai avec beaucoup d'envie. »

Sa première au Parc le 12 septembre ?

Selon nos informations le PSG vient d'effectuer la préparation physique d'avant-saison la plus lourde de son histoire et une des plus dures d'Europe.

Un connaisseur du Camp des Loges nous a rapporté que les joueurs qui étaient revenus le plus tôt de leurs vacances étaient « complètements morts » après chaque séance. Sur les images diffusées par le PSG, on peut voir les joueurs multiplier les courses à répétition et Hakimi, un joueur réputé pour son endurance, être épuisé par ces enchaînements.

Si on se base sur Kylian Mbappé, le champion du monde 2018 a fait son retour à la compétition 17 jours après sa reprise de l'entraînement (il a joué 90 minutes contre Troyes avant d'être remplacé par Sarabia). Pour Messi, arrivé le mardi 10 août en France, cela voudrait dire qu'il devrait manquer le match au Parc contre Strasbourg (14 août) puis le déplacement à Brest (20 août).

On devrait donc voir l'Argentin fouler pour la première fois les pelouses de Ligue 1 le 29 août lors du match du PSG à Reims ou le 12 septembre pour la réception de Clermont Foot au Parc des princes.

Messi présent au Camp des Loges ce jeudi

Le joueur a cependant déjà découvert la pelouse du PSG mardi soir, lors du tournage de sa vidéo de présentation. Et ce mercredi après-midi, il sera encore présent sur le gazon parisien puisqu'il va à nouveau donner une conférence de presse ! Treize chaînes de télévision, triées sur le volet, auront le privilège de pouvoir l'interroger, tout à tour, pendant deux minutes.

En attendant de le voir évoluer avec le maillot du PSG, Lionel Messi participera ce jeudi, à son premier entraînement au Camp des Loges.