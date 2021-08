Titulaire pour son premier match de la saison, l'international français du PSG s'est montré tranchant et déjà décisif.

La tête basse rentrant seul vers le vestiaire des Bleus. Voilà la dernière image que Kylian Mbappé avait laissée sur un terrain de foot, dans une soirée de juin moribonde où l’équipe de France avait été sortie prématurément de l’Euro par la Suisse. Et durant laquelle, il avait manqué son penalty, provoquant l’élimination de l’équipe de France.

Après un peu plus de trois semaines de coupure et des séjours en Grèce avec Karim Benzema puis à Ibiza, Kylian Mbappé a pu constater que cet échec en bleu n’a pas entamé sa côte de popularité. Ou presque.

Largement applaudi par le public troyen

Quelques instants après l’échauffement des deux équipes, lorsque le speaker troyen annonçait le onze titulaire adverse, le nom de Mbappé était sifflé par quelques-uns et chaleureusement applaudi par une très large majorité.

Absent lors du Trophée des champions perdu face à Lille (0-1, le 2 août), Mauricio Pochettino avait annoncé que le Bondynois allait démarrer la partie. Dès la séance d’échauffement, il se montrait d’ailleurs d’une précision chirurgicale dans un exercice de frappe face à Sergio Rico puis Denis Franchi, quand Mauro Icardi était lui beaucoup moins en réussite.

Une fois le coup d’envoi donné, Mbappé s’est souvent retrouvé proche de l’avant-centre argentin, dézonant sur le côté gauche pour toucher le ballon ou provoquer des duels. Après trois semaines de préparation, la star du PSG s’est montrée disponible et tranchante sur ses accélérations. Que ce soit dans l’axe ou sur un côté, il a régulièrement fait mal à la défense troyenne.

Pas de but mais une passe décisive

D’abord sur le but du 2-1, où il devançait la sortie de Gallon sur un très bon service de Herrera, avant de servir Icardi en retrait (21e). Sa septième passe décisive pour l'ex-joueur de l'Inter Milan en Ligue 1. Trois minutes plus tard, sur un nouveau service de l’Espagnol, il profitait encore d’une sortie hasardeuse de Gallon pour tirer dans le but vide, tout juste défendu par Giraudon, qui sortait le ballon de la tête.

Avant la mi-temps, Mbappé offrait encore un service pour Draxler dont la reprise passait au-dessus. Et un second pour Icardi dont la tête était à nouveau repoussée par un défenseur sur sa ligne.

Mais au-delà de cette activité offensive, on a aussi vu Mbappé presser par intermittence, décrocher, défendre sur corner et inciter ses partenaires à remonter le bloc. Même s’il a décliné physiquement après l’heure de jeu, ce qui semble normal après trois semaines de préparation, Mauricio Pochettino ne l’a fait sortir qu’en toute fin de match (90e).

"Kylian Mbappé est un joueur très professionnel qui est revenu en très bonne forme", expliquait Mauricio Pochettino après la rencontre. Il a fait très attention à lui et ce soir (samedi) c'était bien, même s'il y a des choses à améliorer." On verra la suite au prochaine épisode contre Strasbourg samedi prochain.