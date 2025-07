Quand Luis Enrique prend la défense de Xabi Alonso

L'entraîneur du Paris Saint-Germain, Luis Enrique, a déclaré à la presse qu'il serait injuste de juger Xabi Alonso et le Real Madrid à l'aune de leur demi-finale de Coupe du Monde des Clubs, largement battus par les tenants de la Ligue des champions.

L'équipe d'Alonso a été menée de deux buts dans les dix premières minutes, mais n'a pas réussi à se rattraper.

Alonso lui-même l'a exprimé sans détour, déclarant que c'était la fin de la saison 2024-25, et non le début de la saison 2025-26. Il a également promis des changements.

S'adressant à Marca après le match, Luis Enrique a été interrogé sur la pertinence du résultat compte tenu de l'écart entre les deux équipes.

Je pense que Xabi a besoin de temps, de travailler, de faire une pré-saison. Je ne sais pas si ce résultat 4-0 reflète la différence entre les deux, mais ce sont des situations incomparables avec son équipe, qui débute tout juste. Je travaille sur ce projet depuis deux ans maintenant. Peu importe que cela reflète cela ou non.

C'était la différence de score, c'est le plus important. Xabi a joué six matchs. Il a besoin du temps nécessaire pour faire une pré-saison. Il n'y a aucune raison de l'évaluer, car il n'a pas eu le temps de faire quoi que ce soit. Ce sont des situations totalement différentes et incomparables.

Avant le match, Luis Enrique avait souligné que les matchs contre le Real Madrid étaient toujours passionnants pour lui, en tant que membre du FC Barcelone. L'entraîneur asturien a cependant rejeté l'idée que son équipe ait ralenti le rythme dès le début.

Non. On n'a pas freiné. Mon téléphone est rempli de messages de supporters du Barça qui me félicitent. Quand on joue contre les grandes équipes, on se donne à 100 %. Le Real Madrid est et sera formidable. On n'a pas baissé les bras, même si certains joueurs avaient besoin de repos en raison d'un risque de fatigue extrême.

La situation a semblé décousue pour les Blancos, mais Alonso a insisté sur le fait que son équipe avait non seulement progressé depuis le début du tournoi, mais qu'il savait désormais clairement ce dont le Real Madrid avait besoin. Qu'il l'obtienne ou non est une autre histoire. Le Real Madrid va intervenir auprès de ses attaquants vedettes pour tenter de les motiver, tandis qu'Alvaro Carreras est la seule recrue attendue pour l'instant.