Quand Lucas Moura a snobé Manchester United et Ferguson pour le PSG

L'ailier international brésilien, actuellement à Tottenham, a eu des entretiens avec les Red Devils avant de quitter São Paulo.

Transféré au à l'été 2012 contre 40 millions d'euros et arrivé un six mois plus tard dans la capitale française, Lucas Moura, aujourd'hui âgé de 27 ans, était annoncé comme un futur crack du football mondial. À tel point, que l'international brésilien était courtisé par de nombreux clubs dont et le . Mais l'ailier, probablement influencé par la présence de Leonardo, a choisi de rejoindre la et le PSG.

Cinq saisons plus tard, Lucas Moura a quitté le Paris Saint-Germain pour rejoindre et découvrir la . Depuis, l'international brésilien s'épanouit dans l'attaque des Spurs, malgré la forte concurrence à son poste et a même joué un rôlé clé en l'absence d'Harry Kane la saison dernière dans le très bon parcours de Tottenham jusqu'à la finale de la . Mais Lucas Moura aurait pu découvrir la Premier League bien plus jeune.

"Je ne regrette pas"

L'article continue ci-dessous

En effet, dans une interview accordée à ESPN Brasil, Lucas Moura est revenu sur son départ de São Paulo et a admis qu'il aurait pu signer à Manchester United pour évoluer sous les ordres de Sir Alex Ferguson : "Oui, il y a eu une conversation avec Manchester United. J'étais très proche de signer avec Manchester United. C'était encore à l'époque de Ferguson. J'ai fini par choisir le PSG, j'ai passé cinq années fantastiques là-bas, j'ai beaucoup gagné, beaucoup appris. Je ne le regrette pas".

"Malgré les moments difficiles, les mauvais moments, je ne le regrette pas car j'ai beaucoup grandi, j'ai beaucoup appris. Maintenant, je suis ici en Premier League, et c'est un nouvel espoir", a ajouté l'ailier de Tottenham, qui du point de vue du palmarès a gagné au change puisqu'il aurait vécu les années noires des Red Devils. Lucas Moura avait également snobé le Real Madrid, intéressé par lui à l'époque de São Paulo.

À cette période, c'était José Mourinho l'entraîneur des Merengue, un technicien qu'il a retrouvé aux Spurs cette saison : "Il est arrivé, IL était plus détendu, il a parlé de l'époque de São Paulo, il a parlé à mes parents quand il était au Real Madrid. C'était plus détendu. Il me demande toujours comment je vais. C'est très cool, j'ai toujours cette ouverture avec lui pour parler. Même à cause de la langue, cela facilite beaucoup les choses".