Quand le football français s'exporte à Chicago pour sortir les jeunes de la rue

Chicago va accueillir une académie dont l'objectif est de recruter de jeunes footballeurs en préformation. Une première sur le territoire américain.

L’équipe de basket des Bulls, Harrison Ford, l’orchestre symphonique ou les célèbres talk show d’Oprah Winfrey ou de Jerry Springer… la liste des symboles qui ont fait la renommée de Chicago est longue. La métropole nord-américaine est aussi connue pour sa grande histoire de guerre des gangs, dont Al Capone est la figure légendaire, mais qui a pris ces dernières années une tournure dramatique après avoir connu une accalmie au milieu des années 2000.

La troisième ville des Etats-Unis (2,7 millions d’habitants) est le théâtre d’une guérilla récemment documentée et que ChI-Raq le film de Spike Lee a mis en lumière. En 2021, 836 personnes y sont mortes par balles. Pour éviter que les plus jeunes des quartiers du South Side et du West Side ne tombent très jeunes dans la délinquance, les initiatives se multiplient. Et notamment via le football.



A moins de trois ans de la Coupe du monde qui se déroulera aux USA, au Canada et au Mexique, Chicago va prochainement célébrer l’ouverture d’une académie de football qui accueillera 40 apprentis footballeurs par promotion des U6 au U18. « L’idée est de sortir les gamins de quartier afin offrir un cadre différent et une formation football inspirée de ce qui se fait en France et en Espagne », explique François Abdou Saadi, agent chez Simbiozefootball. En 2016, l’agence était déjà à l’initiative du projet de la Lambeth academy dans le sud de Londres (dont le directeur et cofondateur Alan Bastel fera partie du projet) qui a depuis permis à 32 footballeurs de signer un premier contrat pro.

" L’objectif, c’est de faire un peu comme l’INF Clairefontaine "

Soutenu par la « French-American Chamber of Commerce » basée outre-Atlantique, l’académie a pour but de lancer le premier système de préformation dans le pays et d’enseigner avant 15 ans des bases tactiques. En effet, les clubs de MLS disposent de centre de formation mais pas de cette étape primordiale, très répandue dans l’Hexagone ou de l’autre côté des Pyrénées.

« L’objectif, c’est de faire un peu comme l’INF Clairefontaine et de construire un pôle espoirs dans lequel nous allons amener la formation à la française avec une touche espagnole, détaille Gaëtan Bong, l’ancien défenseur de Metz et Valenciennes, directeur sportif du projet. On a aura aussi des formateurs, qui comme les jeunes que nous accueillerons, viennent de milieux difficiles et sauront comment leur parler ou leur expliquer les choses. »

En plus de cet accompagnement auquel participeront d’anciens joueurs pro comme l’Espagnol Juanfran Garcia (passé par Valence, Celta Vigo, Besiktas, Ajax Amsterdam, Levante), les jeunes des catégories U15 et U16 (à 16 ans les joueurs peuvent signer dans un club à l’étranger) bénéficieront de cinq à six journées de détection par an pour être repéré par la ligue nationale mais aussi européens afin d’entrer en centre de formation ou d’arriver dans un projet de post-formation.



Comme partout, l’académie envisage déjà que certains joueurs n’atteindront pas le niveau professionnel. En contact avec les établissements scolaires du South Side à Chicago, la formation porte un regard pointu sur la vie scolaire de chacun de ses éléments et leur permettra de poursuivre leurs études à l’université, avec une bourse à la clef.