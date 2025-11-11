Quand Konaté met la pression à Ekitike

Le défenseur a admis avoir « menacéré » le joueur de 23 ans à l'entraînement, le poussant à faire ses preuves en club comme en sélection.

Recruté cet été par Liverpool, Ekitike a eu un impact immédiat depuis son transfert retentissant de l'Eintracht Francfort, mais le Français a également été la cible de quelques plaisanteries amicales de la part de son compatriote Konaté. Le défenseur a révélé qu'il avait un jour « menacéré » Ekitike lors d'une séance d'après-entraînement au centre d'entraînement AXA, utilisant l'humour pour tester la mentalité et l'éthique de travail du jeune attaquant.

Ekitike, qui a rejoint la nouvelle équipe de Liverpool d'Arne Slot pour un montant pouvant atteindre 79 millions de livres sterling (105 millions de dollars), a été un atout offensif majeur cette saison. Ses six buts et une passe décisive en 16 apparitions toutes compétitions confondues ont permis aux Reds de rester au contact des leaders du championnat malgré leurs difficultés. Malgré sa forme prometteuse, Konaté a admis avoir voulu s'assurer que l'attaquant comprenne les attentes liées au fait de représenter Liverpool et l'équipe de France, en lui adressant un message simple mais direct pour le motiver.

Cet échange amical aurait eu lieu avant la trêve internationale, alors que les deux joueurs devaient rejoindre la sélection française. Alors qu'Ekitike semblait fatigué après un entraînement intense, le tacle amical de Konaté s'est avéré efficace et a mis en lumière la complicité déjà établie entre les deux Français au sein du vestiaire de Liverpool.

Konaté admet avoir un peu taquiné Ekitike.

S'exprimant sur Canal+, Konaté a partagé cette anecdote à la fois drôle et motivante : « Un jour, je l'ai un peu taquiné, mais c'était marrant. On devait aller à la salle de sport après un entraînement, et vu l'intensité qu'on y met, c'est vrai, c'est très dur. Il était épuisé. Je suis allé le voir et je lui ai dit : “Allez, on y va !” Et il m'a répondu : “Je suis K.O., je suis mort !” »

Konaté poursuit : « En fait, on n'est pas obligés d'y aller, mais c'est mieux d'y aller parce qu'on est en quelque sorte appelés en sélection. Je l'ai regardé et pendant deux secondes, je ne lui ai pas adressé la parole. Puis je lui ai demandé : “Alors, tu veux aller en équipe de France ou pas ?” Une minute plus tard, il était à la salle. »

Le défenseur a ajouté avec un sourire : « L’anecdote est un peu amusante, mais il a vite compris le principe. Au travail, c’est quelqu’un de très consciencieux qui va progresser, je n’en doute pas. »