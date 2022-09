Quand Hugo Lloris défend Son

Le capitaine de Tottenham Hugo Lloris est convaincu que Heung-min Son va mettre fin à sa baisse de forme.

Son a joué un rôle dans le but des Spurs lors du match nul 1-1 à West Ham, lorsque Thilo Kehrer a marqué dans ses propres filets sous la pression du Sud-Coréen.

Mais il n'a pas marqué lors des cinq premiers matches des Spurs.

A la question de savoir si Son était hors de rythme, Lloris a répondu : "Non, il est toujours à la recherche de son premier but, c'est un joueur offensif.

"Il a besoin de confiance et cette confiance, il ne l'obtient qu'en marquant des buts. Nous ne pouvons pas oublier le travail qu'il a fait. Il est complètement impliqué. Sans le ballon, il fait beaucoup de courses pour aider la défense et offensivement, ça va venir c'est sûr parce que c'est un joueur de haut niveau avec une mentalité de haut niveau. C'est aussi une période chargée et nous devons nous assurer que tout le monde est prêt à aider l'équipe."