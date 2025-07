Rodrygo, c'est très cher

Real Madrid vs Borussia Dortmund

Arsenal vise Rodrygo comme une amélioration par rapport à Gabriel Martinelli et ses chances de recruter l'ailier du Real Madrid augmentent.

Mikel Arteta chercherait à renforcer son attaque pendant le mercato estival. Un nouveau numéro 9 figure en tête de liste des priorités, les Gunners étant toujours fortement cités pour des joueurs comme la sensation du Sporting Viktor Gyokeres et l'attaquant du RB Leipzig Benjamin Sesko.

Les poids lourds de la Premier League sont également à la recherche d'un autre talent créatif pour s'aligner sur le flanc gauche. Il a été suggéré que Martinelli pourrait être vendu – dans un contexte de liens avec le Bayern Munich et des équipes de la Pro League saoudienne – alors qu'Arsenal collecte des fonds indispensables.

Une partie de cet argent pourrait être investie dans un autre international brésilien. The Mirror rapporte comment Rodrygo est devenu un « spectateur » pour le Real Madrid lors de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA – le joueur de 24 ans n'ayant débuté qu'un seul match et passant beaucoup de temps sur le banc.

Rodrygo en mode spectateur

Le nouveau sélectionneur du Real Madrid, Xabi Alonso, a mis en place un nouveau système tactique. Il estime que Rodrygo, Kylian Mbappé, Vinicius Junior et Jude Bellingham ne peuvent pas occuper le même onze de départ. Cela signifie que quelqu'un deviendra le « bouc émissaire ».

Le Mirror affirme que Rodrygo pourrait être cet homme, ce qui pourrait jouer en faveur d'Arsenal. On affirme que « l'entourage du joueur est de plus en plus conscient que ses jours à Madrid pourraient être comptés ».

Selon certaines sources, les représentants de Rodrygo « ne veulent pas se précipiter », Arsenal se montrant également patient. Cependant, alors que le prix de 70 millions de livres sterling (96 millions de dollars) est évoqué, il est admis que les chances de voir une autre superstar sud-américaine s'installer dans le nord de Londres « augmentent ».