Quand Giroud règle ses comptes avec la MLS

Le vainqueur de la Coupe du monde français a été accueilli en fanfare par des milliers de supporters du LOSC Lille lors de sa présentation officielle.

Olivier Giroud, vainqueur de la Coupe du monde, a reçu un accueil enthousiaste de la part des supporters du LOSC Lille lors de sa présentation officielle. L'attaquant de 38 ans, récemment transféré gratuitement à Lille, a été présenté en plein cœur de la métropole lilloise à des milliers de supporters pour son retour en Ligue 1. Visiblement ému par l'accueil, Giroud s'est adressé à la foule en français, exprimant sa gratitude et son enthousiasme pour ce nouveau chapitre de sa brillante carrière.

Le retour de Giroud représente un coup important pour Lille et la Ligue 1, permettant à l'un des joueurs français les plus titrés en activité de retrouver le championnat national. Il a passé les dernières années aux États-Unis et a joué pour le Los Angeles FC, club de MLS, où il a disputé 38 matchs et inscrit cinq buts.

Giroud a expliqué son passage décevant au LAFC en déclarant que le style de jeu en MLS « ne lui convenait pas forcément ». Le joueur de 38 ans était sous contrat jusqu'à la fin de l'année, mais le club et lui ont convenu de se séparer, lui permettant de rejoindre Lille gratuitement.

L'article continue ci-dessous

Giroud a disputé 38 matchs et inscrit cinq buts en MLS

« Le style de jeu en MLS ne me convenait pas forcément », a déclaré Giroud lors de sa présentation à Lille mercredi. « Revenir en France 13 ans plus tard est une opportunité et un défi incroyable pour moi.»

Olivier Giroud commencera immédiatement la préparation de la prochaine saison de Ligue 1 avec le LOSC Lille, qui débutera en août.