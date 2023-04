Quand débute la saison 2023-24 de la Premier League ? Dates clés et équipes confirmées

GOAL vous présente les dates clés de la saison 2023-24 de la Premier League.

La saison 2022-23 de la Premier League a été un spectacle passionnant qui a tenu les fans en haleine pendant la majeure partie de la campagne. La passionnante course au titre, l'intense lutte pour la qualification des quatre premiers et la lutte contre la relégation ont tenu les amateurs de football en haleine tout au long de la saison. Alors que la poussière retombe et que le rideau se ferme sur la saison, les fans et les experts attendent déjà avec impatience la prochaine, qui promet d'être tout aussi passionnante.

La prochaine saison 2023-24 de la Premier League devrait être une nouvelle fois riche en adrénaline, avec de nombreuses nouvelles recrues et des bouleversements dans les équipes lors du mercato estival. Les amateurs de football ne manqueront pas d'être captivés une fois de plus, car ils verront certains des meilleurs footballeurs de la planète faire étalage de leurs talents dans la première division anglaise. GOAL vous présente tout ce que vous devez savoir sur la nouvelle saison afin que vous puissiez vous attacher et profiter d'une nouvelle saison passionnante de football en Premier League.

Quand débutera la saison 2023-24 de la Premier League ?

La saison 2023-24 de la Premier League débutera le 12 août 2023. Les joueurs évoluant à l'échelon supérieur disposeront d'exactement 76 jours entre la fin de la saison 2022-23 et le début de la suivante. La saison 2023-24 comportera également une pause de mi-saison pour les joueurs, qui aura lieu entre le 13 et le 20 janvier 2024.

Quand la saison 2023-24 de la Premier League se terminera-t-elle ?

La saison de la Premier League s'achèvera le dimanche 19 mai 2024, tous les matches de cette journée débutant à la même heure, comme le veut la tradition. La dernière journée de la saison de Premier League est l'un des moments les plus exaltants et les plus éprouvants du football. Avec un tel enjeu, les équipes se donnent à fond pour obtenir les résultats souhaités.

Le drame et l'excitation de la dernière journée de la saison peuvent créer des moments inoubliables qui resteront gravés dans la mémoire des supporters pendant des années, comme le célèbre but de Sergio Aguero contre QPR qui a permis à City de remporter le titre lors de la saison 2011-2012.

Quelles sont les équipes impliquées dans la Premier League 2023-24 ?

Les 20 participants à la saison 2023-24 seront désignés à la fin de la saison en cours. Si Southamtpon ne sera probablement plus là la saison prochaine, Everton, Leicester, Nottingham, Leeds et Bournemouth se battent pour leur survie dans l'élite. A l'échelon inférieur, Burnley et Sheffield United ont déjà assuré leur retour dans l'élite. Les participants actuels sont énumérés ci-dessous :

Club Stade Arsenal Emirates Stadium Aston Villa Villa Park Bournemouth Vitality Stadium Brentford Brentford Community Stadium Brighton Amex Stadium Chelsea Stamford Bridge Crystal Palace Selhurst Park Everton Goodison Park Fulham Craven Cottage Leeds United Elland Road Leicester City King Power Stadium Liverpool Anfield Manchester City Etihad Stadium Manchester United Old Trafford Newcastle United St. James Park Nottingham Forest City Ground Southampton St. Mary's Stadium Tottenham Hotspur Tottenham Hotspur Stadium West Ham United London Stadium Wolverhampton Wanderers Molineux Stadium

Quand le calendrier de la Premier League 2023-24 sera-t-il annoncé ?

Le calendrier de la nouvelle saison de Premier League sera publié le jeudi 15 juin, l'annonce officielle étant prévue à 9 heures en Angleterre, donc 10 heures à Paris.