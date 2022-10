Quand aura lieu la Coupe d'Afrique des Nations 2023 ?

La Confédération africaine de football (CAF) a confirmé que la Coupe d'Afrique des Nations (Afcon) 2023 sera reportée

La Confédération africaine de football (CAF) a confirmé que la Coupe d'Afrique des Nations (Afcon) 2023 sera reportée de l'été au début de l'année 2024 en raison de préoccupations liées aux conditions météorologiques en Côte d'Ivoire.

La 34e édition de la plus grande compétition internationale du continent devait se dérouler l'année prochaine entre juin et juillet, la Côte d'Ivoire se voyant confier l'organisation à la place du Cameroun.

Mais un changement de calendrier a été effectué pour éviter les pièges de la saison des pluies - et pour la deuxième itération consécutive, le tournoi se déroulera en milieu de saison pour beaucoup de ses meilleurs joueurs basés en Europe.

Qu'est-ce qui a été dit sur l'appel à déplacer l'AFCON 2023 ?

"La Coupe d'Afrique des Nations 2023 se jouera désormais entre janvier et février 2024", a déclaré le président de la CAF, le Dr Patrice Mostepe, lors d'une conférence de presse au Maroc. "C'est l'une des questions que nous avons discutées lors de notre réunion de congrès ici au Maroc et les dates officielles seront communiquées plus tard".

"C'est après des délibérations que nous avons pris cette décision, nous avons des partenaires et même si nous prenons des décisions, c'est par respect que nous prenons en compte les conseils que nous recevons, à savoir que nous ne pouvons pas prendre de risque [pour accueillir le tournoi] et c'est pourquoi nous avons fait l'annonce nécessaire aujourd'hui [dimanche].

C'est pourquoi nous avons fait l'annonce nécessaire aujourd'hui [dimanche]. "Il n'est pas bon pour le football africain de jouer un tournoi qui peut être annulé, ce n'est pas bon pour l'Afrique et le continent en général et nous devons donc le reporter. Je suis heureux et impressionné par les infrastructures mises en place par la Côte d'Ivoire pour préparer le tournoi et je suis sûr qu'ils vont accueillir un très bon tournoi."

L'AFCON a-t-elle déjà été déplacée auparavant ?

La décision de déplacer le tournoi n'est pas la première fois que la CAF est obligée de revoir ses plans, l'édition de cette année ayant été avancée par la pandémie de Covid-19 par rapport à sa date initiale de 2021.

La fédération avait précédemment cherché à se déplacer vers un créneau de mi-année à partir de leur place traditionnelle de janvier-février en 2019, afin de réduire les heurts entre les clubs européens et les nations sur l'absence de joueurs clés.

Le Sénégal sera le champion en titre pour le prochain tournoi, après avoir battu l'Égypte en finale cette année.