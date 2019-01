Quagliarella égale le record de Batistuta en Serie A

Dans cinq jours, Fabio Quagliarella aura trente-six ans. Un âge où beaucoup de footballeurs sont déjà à la retraite. Ce n'est pas son cas, et personne n'ose le pousser dehors. Comment cela pourrait être le cas alors qu'il est plus performant que jamais ? Ce samedi, l'ancien internazional azzurro (25 capes) a même signé un accomplissement que seul le légendaire Gabriel Batistuta avait réussi à faire auparavant.

Lors de la saison 1994/95, et alors qu'il portait les couleurs de la Fiorentina, l'ancien buteur argentin a marqué pendant onze matches de suite. Une performance qui est restée inégalable jusqu'à ce samedi. Quagliarella a rejoint "Batigol" en transformant un pénalty lors du match entre la Sampdoria et Udinese. En verve, il a même planté un doublé en seconde période, toujours sur pénalty.

11 - Fabio #Quagliarella has scored in 11 consecutive Serie A games played, the joint-longest such run in the history of the competition, equalling Gabriel Omar Batistuta (11 in a row in 1994). Olympus. #SampdoriaUdinese pic.twitter.com/vUlIJrxw2N