Qatar - Sénégal : diffusion TV ; live streaming, compos probables et avant-match

Où voir le match, heure du coup d'envoi, les compositions : GOAL vous dévoile toutes les informations utiles sur Qatar - Sénégal.

Malheur au vaincu dans ce match de la dernière chance pour deux équipes ayant manqué leur entrée en lice dans la compétition. D'un côté, l'hôte de la compétition, le Qatar, qui a battu un triste record devenant le premier pays à recevoir une Coupe du monde à s'incliner lors du match d'ouverture de la compétition. Plus que le résultat, c'est le contenu qui inquiète.

Le perdant déjà éliminé

Le Qatar ne semble pas armé pour faire mieux et risque de connaître un parcours court et semé d'embuches. Le pays hôte va devoir montrer un tout autre visage que face à l'Equateur, où en moins de trois minutes ils avaient déjà concédé un but, qui a finalement été refusé pour un hors-jeu léger. Les Qataris doivent absolument s'imposer pour rester en vie dans la compétition et le moins que l'on puisse dire c'est que ça s'annonce compliqué.

En face, le Sénégal est déjà dos au mur, tout comme le Qatar. Les Lions de la Téranga, qui nourrissent de grandes ambitions, n'ont pas débuté la compétition de la meilleure manière. Pourtant, le Sénégal n'a pas démérité face au Pays-Bas, au contraire même, pendant 70 minutes, les hommes d'Aliou Cissé ont montré un beau visage et auraient pu espérer l'emporter.

Le Sénégal favori

Malheureusement pour le Sénégal, ils ont manqué de réalisme et ont finalement cédé sur une sortie hasardeuse d'Edouard Mendy. A ce niveau, de telles erreurs ne pardonnent pas. Le Sénégal n'a pas d'autres choix que de s'imposer face au Qatar, qui semble être l'équipe la plus faible du groupe, afin de s'offrir une finale pour la deuxième place de ce groupe face à l'Equateur lors de la dernière journée.

Qatar - Sénégal

Match Qatar - Sénégal Date 25 novembre 2022 Heure 14h Chaîne BeIN Sports

Où voir le match Qatar - Sénégal ?

La rencontre du Groupe B entre le Qatar et le Sénégal sera diffusée sur BeIN Sports à partir de 14h.

Chaîne TV Streaming BeIN Sports Bein Connect

Les compositions probables

Le Qatar est une équipe assez inconnue du grand public, elle comporte plusieurs joueurs naturalisés et l'ensemble de l'équipe évolue dans le championnat local. Elle devrait être menée par Almoez Ali en attaque, meilleur buteur de la sélection avec 42 réalisations.

En face, le Sénégal est privé de son joueur majeur Sadio Mané qui s'est blessé avant le Mondial. Aliou Cissé va s'appuyer sur une équipe au doux parfum de la Ligue 1 avec de nombreux joueurs passés par le championnat de France.

Les Sénégalais vont à nouveau évoluer en 4-3-3, leur système de prédilection, avec le Monégasque Krépin Diatta, l'ancien Rémois Boulaye Dia et l'ancien Rennais Ismaïla Sarr en attaque. Au milieu, l'ancien Parisien Idrissa Gueye devrait être titularisé aux côtés de Kouyaté et Nampalys Mendu, tandis que la défense sera menée par le défenseur de Chelsea Kalidou Koulibaly. Son coéquipier Édouard Mendy, ancien de Rennes et de Rimes, gardera les buts des Lions de la Téranga, même s'il a été fautif sur le premier but des Pays-Bas.

La composition probable du Qatar : Al-Sheeb - Pedro Miguel, Al-Rawi, Khoukhi, Hassan, Ahmed - Al Haydos, Boudiaf, Hatem - Afif, Almoez Ali.

La composition probable du Sénégal : É. Mendy - Sabaly, Cissé, Koulibaly, Diallo - Kouyaté, N. Mendy, I. Gueye - I. Sarr, Dia, Diatta.

Cinq derniers résultats

Qatar Sénégal Qatar 0-3 Equateur (20/11) Sénégal 0-2 Pays-Bas (21/11) Qatar 1-0 Albanie (9/11) Iran 1- Sénégal (27/09) Qatar 2-1 Panama (5/11) Bolivie 0-2 Sénégal (24/09) Qatar 1-0 Honduras (27/10) Guinée 1-1 (après TAB) Sénégal (02/09) Qatar 2-0 Guatemala (23/10) Sénégal 1-0 Guinée (27/08)

Face à face entre les deux sélections

