Quand le maillot de Lamine Yamal sauve le Barça du rouge

FC Barcelone vs Majorque

La décision du FC Barcelone d'attribuer le légendaire maillot n° 10 à la jeune star Lamine Yamal a déjà porté ses fruits de manière spectaculaire, le club ayant vendu 70 000 maillots en une seule journée.

Le nouveau statut de ce jeune prodige a déclenché un boom des ventes de produits dérivés qui pourrait s'avérer crucial pour le géant catalan en proie à des difficultés financières.

Le club vise des revenus record grâce à la vente de maillots emblématiques

Yamal a officiellement hérité du maillot n° 10 emblématique de Barcelone, autrefois porté par des légendes telles que Lionel Messi et Ronaldinho. Le journal espagnol SPORT a rapporté que dans les 24 heures qui ont suivi l'annonce, le club catalan aurait vendu environ 70 000 maillots portant le nom et le nouveau numéro de l'adolescent. Des centaines de fans se sont rassemblés au magasin Spotify Camp Nou, tandis que beaucoup d'autres ont passé commande en ligne, soulignant l'engouement massif autour de Yamal.

Barcelone connaît depuis longtemps des difficultés financières, mais le recours au merchandising et au pouvoir des stars contribue à générer des revenus indispensables. Le changement de maillot n° 10 est salué en interne comme un coup de maître qui a ouvert une nouvelle source de revenus. Les revenus prévus de Barca Licensing & Merchandising (BLM) devant déjà augmenter cette saison, le succès du maillot de Yamal n'est peut-être qu'un début.

L'article continue ci-dessous

Le club considère cela comme un moment historique dans sa stratégie de merchandising et s'était parfaitement préparé à cette hausse, Nike s'étant assuré qu'il n'y aurait pas de rupture de stock immédiate. Ce succès confirme également l'intérêt renouvelé du champion de la Liga pour le commerce électronique grâce à son accord renouvelé avec Nike et Spotify. L'ascension de ce jeune prodige, couronnée par un nouveau contrat jusqu'en 2031, est désormais au cœur de la croissance commerciale et de l'image de marque du Barça.

Les Blaugrana continueront à tirer parti de l'attrait mondial de Yamal tout au long de la saison, tant sur le terrain qu'en dehors. Le club espère que le jeune attaquant pourra réaliser des performances emblématiques à la hauteur de l'héritage du maillot. Parallèlement, la hausse des ventes de maillots pourrait établir une nouvelle référence pour les revenus BLM lors de la campagne 2025-26.