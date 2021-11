Putellas couronnée Ballon d’Or féminin

Le Ballon d’Or féminine 2021 revient à la joueuse espagnole Alexia Putellas. Après avoir remporté le titre de Goal 50, la Barcelonaise remporte donc la plus prestigieuse des récompenses individuelles.

En soulevant la récompense que toutes les grandes footballeuses convoitent, la Catalane a exprimé son immense bonheur : « Je suis tres émue. C'est un moment très spécial. Je suis très heureuse de vivre ce moment avec mes coéquipières. Je voudrais commencer par les remercier et celles que j'ai croisées pendant ma carrière. C'est un prix individuel, mais aussi un succès collectif. Un grand merci aux entraineurs qui ont cru en moi et aux fans. Et je dédie ce trophée à mon père qui est fier de moi»

Putellas succède au palmarès à Megan Rapinoe, victorieuse en 2019. Et la première lauréate était la Norvégienne Ada Hegerberg.

Trois Barcelonaises sur le podium

Avec 25 buts toutes compétitions confondues, la plupart marqués avec le brassard de capitaine, l'Espagnole a été exceptionnelle lors du triplé du FC Barcelone. Joueuse du match lors de la Coupe d’Espagne, elle a également marqué en finale de la Ligue des champions féminine.

Au classement, elle devance d’autres joueuses de qualité, telles que ses coéquipières au sein de l’équipe blaugrana, Irène Paredes ou Lieke Martens. La première française est Marie-Antoinette Katoto, mais elle est loin dans le classement.