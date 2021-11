GOAL50 2021 : Messi et Putellas couronnés après un vote historique des fans

Lionel Messi et Alexia Putellas remportent le GOAL50 de cette année !



Après avoir remporté sa première grande distinction au niveau international avec l'Argentine, la Copa America, Messi a égalé le record de Cristiano Ronaldo, qui a remporté cinq trophées GOAL50.



Il n'a devancé son grand rival à la première place que de 24 voix, une marge de victoire remarquablement minuscule.



Cette année, le classement a été établi à l'issue d'une série de face-à-face auxquels ont participé les fans du monde entier, venus en masse soutenir leurs joueurs préférés.



Plus de 14 millions de votes ont été exprimés dans la seule section masculine, et la lutte entre Messi et Ronaldo s'est jouée sur le fil.



Le meilleur buteur international masculin de tous les temps, Ronaldo, était en tête des votes dans les dernières 24 heures, le scrutin se terminant à 14 heures (heure du Royaume-Uni) mardi, mais Messi a obtenu 50,1 % des voix en sa faveur.



La victoire étroite de Messi dans son face-à-face avec Robert Lewandowski, troisième, (53,3 % contre 46,7 %) s'est également avérée cruciale pour sa victoire globale.



La sensation égyptienne de Liverpool, Mohamed Salah, a terminé quatrième, tandis que la superstar du Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé, complète le top 5.



Vous pouvez trouver le classement final du vote masculin ici.



Quant au prix féminin, près de 10 millions de votes ont été exprimés via notre site Web et les applications GOAL, et Putellas a été la grande gagnante.



À l'instar de Messi, elle s'est imposée face à l'ensemble de ses 49 concurrentes et personne n'est parvenue à détrôner la capitaine des féminines de Barcelone, qui a dominé les sondages du début à la fin.



Putellas a effectivement été reconnue comme la meilleure joueuse de la meilleure équipe de 2021, comme le souligne le fait que l'équipe féminine des Blaugrana occupe les quatre premières places.



L'article continue ci-dessous

Irene Paredes a remporté tous les face-à-face, à l'exception de son affrontement avec sa coéquipière Putellas, pour prendre la deuxième place juste devant Asisat Oshoala, Lieke Martens terminant quatrième.



Enfin, avec 24 millions de votes, nous tenons à vous remercier, vous, nos lecteurs, d'avoir fait du GOAL50 le plus grand, le plus intéressant et le plus passionnant de tous les temps.



Vivement 2022 !