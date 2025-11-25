Punition historique pour le joueur le plus violent de l'histoire de la Bundesliga

Kohr a écopé d'un carton rouge direct pour son intervention en fin de match (1-1) en Bundesliga, la neuvième fois de sa carrière professionnelle.

Ce tacle dangereux sur Moerstedt lui a valu son deuxième carton rouge de la saison, après avoir déjà reçu deux cartons jaunes en septembre. Depuis la saison 2016-2017, il a été expulsé neuf fois, un record, dépassant ainsi Luiz Gustavo (Hoffenheim, Bayern Munich, Wolfsburg) et Jens Nowotny (Bayer Leverkusen), qui totalisaient huit expulsions. Six de ses suspensions ont eu lieu lorsqu'il évoluait à Mayence, et aucun autre joueur de ce club n'a jamais reçu plus de trois cartons rouges. Bien que le défenseur se soit excusé pour ses actes, il attend la décision finale concernant sa suspension, prévue lundi.

Selon Thon, champion du monde 1990 avec l'Allemagne de l'Ouest, Kohr a délibérément mis en danger ses adversaires et il est nécessaire de fixer une limite afin de donner l'exemple. Il a déclaré à Kicker : « Je pense qu'il est temps de montrer l'exemple. Dans ce cas exceptionnel, une suspension pouvant aller jusqu'à 12 semaines pour le défenseur de Mayence me semble tout à fait justifiée. J'ai moi-même souvent joué contre des adversaires qui abusaient de leur vitesse ; c'est inhérent au football, un sport de contact, et il faut parfois encaisser. Mais il y a une limite à ne pas franchir lorsqu'on met constamment en danger la santé de son adversaire. »

Le coéquipier de Kohr, Danny da Costa, a pris la défense du défenseur : « On lit sans cesse des articles qui le décrivent comme le tyran du championnat. Je le connais et j'ai joué avec lui assez longtemps pour dire que ce n'est pas juste. Il a un style de jeu agressif, certes, mais beaucoup d'autres joueurs vont parfois trop loin. Le tacle sur Moerstedt n'était pas intentionnel. »

Nadiem Amiri, milieu offensif de Mayence, a quant à lui répondu sèchement : « C'était clairement un carton rouge. Ce n'était pas judicieux, car c'est un joueur clé pour nous. »

L'entraîneur de Mayence, Bo Henriksen, a préféré rester prudent : « Je n'ai pas vu l'action. Mais tout le monde dit que ce n'était pas intelligent. Je dois parler à Dominik. »

Le défenseur allemand était effondré par son imprudence sur le terrain. Il n'a pas cherché à se justifier et a humblement reconnu son erreur.

Il a écrit : « Il est important pour moi de m’adresser directement à vous aujourd’hui, et plus particulièrement à vous, Max Moerstedt. Je voulais simplement empêcher une passe. Quand j’ai vu les images à la télévision, j’étais moi-même sous le choc. Cela aurait pu mal tourner. Je suis soulagé et heureux que vous n’ayez rien de plus grave et que vous ayez pu continuer à jouer. Je présente également mes excuses aux supporters de Mayence, que je sers et pour qui je veux toujours tout donner. Je veux me jeter dans chaque tacle pour vous, mais je tiens à vous assurer une fois de plus que je ne veux jamais blesser qui que ce soit intentionnellement. »