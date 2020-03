Puel remercie ses joueurs de l’ASSE

Après la qualification pour la finale de la Coupe de France, Claude Puel a rendu hommage à ses joueurs pour les joueurs fournis.

Jeudi soir, et pour la première fois depuis 38 ans, l’ASSE s’est qualifié pour la finale de la . Les Stéphanois ont réussi le pari de sortir le tenant du titre rennais (2-1) au bout d’un match crispant et qui n’a basculé de leur côté qu’à la 90e minute. Un succès des plus savoureux et qui a amené Claude Puel à louer ses protégés.

L’expérimenté technicien n’a pas toujours été tendre avec ses ouailles en cette saison où ils flirtent avec la relégation en championnat. Mais, jeudi, il n’a pu que reconnaitre qu’elles ont été à la hauteur. « Dans l’adversité, ce n’est pas évident pour le groupe de se remettre à chaque fois au travail et de faire un tel match, aujourd’hui, de répondre présent jusqu’au bout. Je leur dis bravo ».

Une qualification « complètement méritée »

Pour ce qui est du match en lui-même, l’ancien coach de l’OL estime que sa formation a été très méritante et que le succès glané est parfaitement : « On s’est créé pas mal d’occasions. On se prend un but sur la première occasion rennaise, on aurait pu baisser la tête, mais on a été très forts (…) C’était un match plein, on s’est donné les moyens d’être performants. C’est une qualification complètement méritée. Je suis très heureux pour le groupe ».

Pour finir, Puel a aussi souligné que cette belle victoire doit servir d’exemple pour la suite, avec notamment cette bataille pour le maintien qui attend les Verts. « On essaye toujours d’être positif dans toutes les situations (…) C’est une bouffée d’oxygène, a-t-il concédé. Cette qualification en finale donne de la vie au groupe, même si on a tous conscience maintenant qu'il faut avancer en championnat. Ça sera très costaud ».