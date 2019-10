PSG, Xavi Simons : "C'est le rêve de tout le monde de jouer avec Messi"

La jeune star du PSG ne regrette pas d'avoir forgé sa propre voir, même si cela implique de pas jouer avec Messi.

L'ancienne star de La Masia, âgée de 16 ans, a choisi de s'installer à Paris cet été. Nommé en l'honneur du milieu de terrain légendaire de Barcelone, Simons a rejoint le club en 2010 à l'âge de sept ans et a servi de capitaine à diverses équipes de jeunes catalanes durant son séjour.

Cependant, Simons a déclaré que, bien qu'il ait aimé le défi de jouer à Barcelone, il préfère s'être forgé sa propre voie en rejoignant Paris. "Si vous êtes jeune, vous l'appréciez vraiment. Barcelone est très grande, mais vous ne le réalisez pas quand vous êtes si jeune", a-t-il déclaré au média nénerlandais NOS, lui qui est resté insensible à la pression.

"Tu dois toujours être toi-même et agir normalement. Je pense que c'est ce que j'ai fait. Je suis un gars très calme, mais cela change lorsque je suis sur le terrain. Ensuite, je deviens un joueur avec beaucoup de caractère."

"Messi est le meilleur joueur du monde, bien sûr. Tout le monde rêve de jouer avec lui, mais il faut parfois choisir un autre moyen. J'ai décidé de commencer une nouvelle aventure et je pense que c'est bon pour mon développement."

Le milieu de terrain a signé un contrat de trois ans au PSG et espère qu'il sera promu en équipe première dans les années à venir. "Au début, c'était très difficile, car ils sont physiquement plus forts que moi", a-t-il déclaré.

"Mais maintenant, je suis habitué et je me sens bien. Et je me suis déjà entraîné avec l'équipe première, j'étais très heureux."

Simons est né à Amsterdam et a représenté les aux niveaux U15 et U16.