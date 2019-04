PSG - Véronique Rabiot : "Je remercie infiniment Hatem Ben Arfa"

La mère d'Adrien Rabiot, mis de côté par le PSG ces dernières semaines, a remercié Hatem Ben Arfa, suite à ses critiques à l'encontre du club.

Arrivé cet été en Bretagne, du côté du , après plusieurs mois de galère au sein d'un avec lequel il était en conflit pour différentes raisons, Hatem Ben Arfa a fait le bon choix. Samedi soir, l'ancien joueur de l'OGC Nice l'a prouvé à ses différents détracteurs, remportant la face à ses anciens partenaires au terme d'une finale gagnée aux tirs aux buts. Un titre que les Rennais attendaient depuis 48 ans.

Au sortir de la rencontre, l'ancien international français, ne cachait d'ailleurs pas sa satisfaction, animé par un apparent sentiment de revanche. "Tout est remonté parce que c'était vraiment très compliqué. Dans la vie comme je l'ai dit, par rapport au président du PSG, il ne faut jamais sous estimer son adversaire, un jour il revient, il est plus fort, comme un jour Adrien Rabiot, il va revenir et il va leur faire mal, c'est comme ça la vie il faut être juste, il ne faut pas prendre les gens de haut, il faut respecter l'humain et quand tu respectes l'humain tout va bien mais quand tu respectes pas l'humain, ça ne passe pas", a ainsi confié Hatem Ben Arfa.

L'article continue ci-dessous

"Je remercie infiniment Hatem Ben Arfa pour sa déclaration"

Des mos forts, prononcés à l'encontre de Nasser Al-Khelaïfi, qui n'ont pas manqué de faire réagir depuis samedi soir. Parmi les différentes réactions, celle d'une certaine Véronique Rabiot, mère d'Adrien Rabiot, lui aussi mis de côté par la direction du PSG pour avoir refusé de prolonger son contrat dans la capitale.

"Je remercie infiniment Hatem Ben Arfa pour sa déclaration et son soutien à Adrien Rabiot. (...) Là, tout le monde sait qu'il est maltraité. Les autres savent qu'Adrien souffre même s'il ne dit rien, et c'est cette souffrance qui résonne", a confié Véronique Rabiot, dans des mots rapportés par l'AFP. Avant d'ajouter quelques mots à l'encontre du président Nasser. "C'est une gangrène qui est là. Il leur a enlevé la sérénité. Vous ne pouvez pas l'ignorer quand l'un des très bons joueurs de votre équipe est maltraité sous vos yeux", a ensuite ajouté celle qui a pour habitude de défendre les intérêts de son fils dans les médias ces dernières années.