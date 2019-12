PSG : une reprise hivernale encore incertaine

Si le PSG n'a toujours pas fixé son programme de reprise pour cet hiver, certains joueurs ont déjà fait part de leurs préférences en interne.

Depuis plusieurs semaines, on sait que le PSG n'ira pas en stage au cet hiver. En revanche, on ne sait toujours pas quand Thomas Tuchel et ses joueurs reprendront l'entraînement. Un sujet qui fait l'objet de désaccords internes alors que se profile un calendrier plus que chargé pour les Parisiens.

Ils militent pour reprendre après le 31...

Dans l'optique d'une gestion optimale de ce calendrier qui amènera le PSG vers les huitièmes de finale de la , mi-février, Thomas Tuchel et le board francilien ont beaucoup échangé à propos de la date de reprise hivernale ces dernières semaines. Les joueurs ont été sondés. Et tous ne sont pas d'accord. Si l'entraîneur allemand aimerait que son groupe reprenne avant le 1er janvier, certains de ses cadres ne sont pas de cet avis. Ce serait le cas des Sud-américains, entre autres, qui se verraient bien passer les fêtes de fin d'année en famille avant de revenir à Paris.

L'article continue ci-dessous

Interrogé à propos de la reprise en conférence de presse, l'entraîneur parisien a mis l'accent sur un autre point à étudier. Le tirage au sort des 32es de finale de la , qui aura lieu lundi à Rennes. On saura alors quel adversaire le PSG affrontera. Et surtout quand. "Le jour de la reprise dépendra du tirage de la Coupe de . On pourrait jouer le 3, le 4 ou le 5 janvier, cela peut pas mal évoluer pour nous", a-t-il précisé.

Selon toute vraisemblance, on devrait y voir plus clair en début de semaine prochaine. Quoi qu'il arrive, Thomas Tuchel a déjà annoncé qu'il lui serait difficile d'enchaîner les entraînements intensifs pendant l'hiver : "Maintenant, on a la date pour le match reporté contre , on doit jouer le 15 janvier, et cela change beaucoup de choses, car c'était la seule semaine (sans match en plein milieu, ndlr), parmi la série de 18 matches, qu'on pouvait avoir pour s'entraîner..." Un regret évident pour le coach, qui va devoir gérer les états de forme et les 'petits bobos' de chacun, à l'approche d'une période toujours charnière au cours d'une saison.